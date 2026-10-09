Интервью Радия Хабирова о реконструкции парка имени Ленина в Уфе

Радий ХАБИРОВ: Если не ошибаюсь, в последний раз реконструкция этого парка была в 1980-е годы, то есть, в ранние восьмидесятые годы. И у нас была такая логика, что в принципе мы приводим общественные пространства Уфы, других наших городов и районных центров в порядок.

В Уфе мы начали, вы знаете, с дальних парков, потому что у меня всегда была такая логика была, чтобы не говорили, что я себе тут сделал, поскольку я здесь сижу. Мы начали с Черниковки, сделали в Сипайлово, в Дёме, в Затоне – именно там, где живут люди. Но, разумеется, когда там более-менее что-то сделали, нужно было подумать и об этом парке. Всё-таки это центральное место, это мемориальный в некотором смысле парк. Хотя мы немножко, надеюсь, ему сейчас другое звучание дадим. Поэтому настало время.

КОРР.: Радий Фаритович, я из того поколения людей, которые не застали эту арку. Потому что как раз во время реконструкции в начале 1980-х годов от неё избавились. По какой причине – не понятно. Почему решили её возвратить?

Радий ХАБИРОВ: Вы знаете, что мы возродили арку в парке Нефтехимиков. Арка есть у нас в Аксаковском парке. Сухумскую колоннаду мы сделали. Это просто красиво и, честно говоря, это некая, наверное, наша дань советскому архитектурному искусству, дань уважения нашим предкам. Тогда было нелегко, не хватало денег, гораздо тяжелее были ситуации в нашей стране, а вот делали величественные арки. И арки – это, на мой взгляд, абсолютно бесспорное архитектурное решение. Вот мне и архитекторы так говорят, потому что это красиво, это отсылка к нашей истории. Мы долго думали, я советовался с нашими краеведами и архитекторами. Все сказали: «Если есть такая возможность, конечно, её надо восстановить».

КОРР.: Вы не против, Радий Фаритович, пройтись по периметру? Эта арка, она насколько повторяет то, что было?

Радий ХАБИРОВ: Она очень сильно повторяет историческую арку – размеры, структуру, внешний вид. Единственное, здесь были билетные кассы, то есть, продавали билеты в своё время. Примерно такая же история и в Аксаковском саду была. Поэтому с архитектурной точки зрения, с геометрической точки зрения мы практически её воссоздали. Тем более, что в отличие от предыдущих арок, которые делали в Советском Союзе, эта будет стоять, можно сказать, несколько столетий, потому что мы её сделали из натурального камня. И это, разумеется, гораздо более высокая прочность.

КОРР.: Радий Фаритович, я могу ошибаться, но, по-моему, это один из старейших парков в Уфе – 70-е годы, если не ошибаюсь, XIX века. Тогда его называли Ушаковским.

Радий ХАБИРОВ: В этом парке очень много истории, он носит мемориальный характер. Я видел схему этого парка образца 1862 года. То есть, в этот промежуток – в 1860-е –70-е годы он и начал формироваться. Губернатор Ушаков его делал, и он назывался Ушаковским парком – это его первое название. Далее он менял названия. И мне, кстати, тоже предлагали разные названия. Кто-то предлагал Матросова, кто-то – вернуться к Ушаковскому.

КОРР.: А Парк Свободы не предлагали?

Радий ХАБИРОВ: Не предлагали, но предлагали многие к Ушаковскому. Я просто предложил – давайте остановим вот эту вакханалию переименований, сноса и установки памятников и придём к какому-то более-менее спокойному периоду, более спокойно будем относиться к этому. Поэтому, что, назвали его именем Ленина, люди к этому привыкли. Хотя, люди по-разному называют. Кто-то – Матросова, кто-то – Ленина, кто-то даже путает с Софьюшкиной аллеей. Поэтому пусть будет имени Ленина, как говорится, без каких-то оценок деятельности и т.д. Так исторически сложилось, пусть так будет.

КОРР.: Вы знаете, студентами мы здесь занимались физкультурой, но я никогда не обращал внимания на то, что здесь вот такой потрясающий памятник Арслану Мубарякову.

Радий ХАБИРОВ: Да, памятник действительно потрясающий. Вообще здесь много таких моментов будет – благодаря тому, что мы открыли парк, навели порядок, многое здесь открылось, и люди начали обращать внимание. Тут могилы Мажита Гафури и Шагита Худайбердина, братское захоронение. Есть стелы орденов, которыми награждена республика. А памятник Арслану Мубарякову, он вообще, на мой взгляд, потрясающий. Кстати, хочу выяснить, по-моему, он не включён в перечень объектов культурного наследия. Я дал поручение предоставить такую информацию. Если этого статуса нет, то будем включать – это самый настоящий объект культурного наследия, чтобы не было на него никаких посягательств.

КОРР.: Ну, мы говорим отдельно про парк…

Радий ХАБИРОВ: Про парк. Да, конечно, про памятник говорю. А так памятник очень красивый. И он по-другому «зазвучал». И тут целая метаморфоза этого парка.

КОРР.: Действительно очень красиво, такое место притяжения. Радий Фаритович, если говорить о том, что, понятно, мемориальная составляющая, мы о ней чуть позже поговорим, и это очень важная задача была – сохранить её. Но при этом вы ведь много раз говорили, что необходимы в том числе детские площадки.

Радий ХАБИРОВ: Здесь я могу поделиться. Вообще, надо всё-таки уметь слышать и приводить аргументы для тех, с кем обсуждаешь. Здесь хочу сказать слова благодарности Герману Оскаровичу Грефу, потому что Сбер привлёк софинансирование. Достаточно серьёзные деньги были вложены. И, разумеется, когда мы с Германом Оскаровичем начали обсуждать, что делать в этом парке, у нас прямо яростные баталии были. Он сказал: «Вот это для детей, вот это». Я говорю: «Как можно здесь это всё? Здесь же, всё-таки, мемориальные захоронения, памятники, стелы». Он говорит: «Наша общая задача – сделать так, чтобы в парк приходило как можно больше людей». А люди будут всё время смотреть стеллы или ещё что-то такое мемориальное? Люди же придут гулять, читать, отдыхать. Мамочки придут с детьми. А раз мамочки пришли с детьми, им обязательно нужны, соответственно, какие-то детские городки. Парни молодые, девчонки молодые чтобы играли. Здесь у нас волейбольная и баскетбольная площадки есть. Впервые мы смогли разместить всё это тут.

КОРР.: Причём они не отвлекают, а гармонично вписаны.

Радий ХАБИРОВ: Да, их даже, по сути, не видно. Мы стараемся, чтобы сегодня сюда никто не заходил, потому что ещё работы ведутся. Но завтра парк будет сдан. Поэтому говорю Герману Оскаровичу спасибо не столько за деньги, сколько за то, что он немножко другое предназначение парку сделал. Это его, в общем-то, идея, за это спасибо.

КОРР.: Радий Фаритович, если говорить в целом о парках, которые мы уже восстановили, реконструировали в Башкортостане – в северной части города, здесь, парк Аксакова – там детям как раз и семьям очень много внимания уделяется в этом плане.

Радий ХАБИРОВ: Понятно, что парк – это не памятник, который охранять нужно. Это место отдыха людей. И, соответственно, у всех людей свои разные предпочтения. Давайте парк сейчас заживёт, мы его запустим окончательно, тут появятся какие-то, может быть, новые решения. Ничто не должно останавливаться.

Вот мы сейчас базово сделали. Мы здесь провели огромную работу, которой не видно. Вернее, видно, но она, может быть, не является изюминкой, как арка входная. Тут несколько видов дорожек есть – деревянные, мягкие беговые дорожки, прогулочные. Мы поменяли всю систему освещения. Здесь очень хорошее освещение, есть и архитектурная подсветка. Но самое главное – парк должен быть, с одной стороны, всё-таки приглушенным, чтобы там не по яркому свету ходить вечером. Но в то же время, чтобы было безопасно, чтобы люди видели всё. Здесь на каждом шагу камеры видеонаблюдения. Потому что всё равно вандалы есть. Безусловно, тут и охрана будет, и, соответственно, уход за этим парком будет.

КОРР.: Радий Фаритович, мы сейчас у амфитеатра. Это далеко не первый амфитеатр, который появился в парках Уфы, самый яркий здесь недалеко, в парке Аксакова. И как только появился амфитеатр, там несколько жизнь другая пошла.

Радий ХАБИРОВ: Вообще-то когда мы городу передадим, муниципальное управление по культуре и искусству уже должно озаботиться этим. Они должны здесь какие-то мероприятия проводить. Потом, здесь рядом Башкирский государственный театр драмы. Может быть, и он будет репризы ставить, выступать здесь. Это на самом деле место для проведения мероприятий. Надеюсь, что здесь будут представлены и школы, и Институт культуры, и Училище искусств.

КОРР.: Радий Фаритович, одно из самых ярких реконструированных зданий в республике, в Уфе – это Театр кукол. Здесь как раз готовится к открытию представление Башкирского государственного театра кукол.

Радий ХАБИРОВ: Уверен, завтра сюда придёт много гостей. И мне очень любопытно будет увидеть настроение людей. Посмотрим, понравилось им или нет.

КОРР.: Радий Фаритович, что касается детей, семей, мы сейчас идём ещё к одной площадке, и это площадка под девизом здорового образа жизни. Тренажёры, открытый фитнес-клуб.

Радий ХАБИРОВ: Мы попытались ещё что сделать – здесь иногда проходят занятия физкультурой, студенты здесь бегали всегда, зарядку делали. И здесь, видите, дорожки есть беговые, они мягкие. Понятно, что они где-то будут пересекаться с основными линиями прогулок, но всё равно вполне комфортно.

Здесь сделали воркаут определённый. Вот ещё одна детская площадка. Здесь ещё, сразу хочу сказать, у нас одна детская площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья, для особенных детей. Мы подумали, что они тоже должны иметь возможность заниматься, и сделали отдельную такую площадку.

КОРР.: Радий Фаритович, здесь уже открывается здание Белого Дома. Хотелось бы вспомнить персону Мидхата Закировича Шакирова. Завтра в Уфе откроем его памятник, созданный по вашей инициативе. И он был как раз тем руководителем региона, который реконструировал этот парк. Вы эту историю изучали? Что кардинально изменилось между парками?

Радий ХАБИРОВ: Не знаю, что там было тогда, как говорится. Только по источникам примерно понимаю, что сделано было в 1980-е годы, потому что в восьмидесятые годы арку убрали. Мидхат Закирович сделал такой сдержанный мемориальный парк. Мы подошли немножко по-другому. Мы очень бережно всё это сохранили. Но мы подумали, что надо сделать так, чтобы парк всё-таки заработал и для людей, которые пришли просто отдохнуть.

КОРР.: Кстати, такого нет, по-моему, ни в одном парке ещё.

Радий ХАБИРОВ: Да, это новое. Поэтому ещё раз говорю, тут достаточно творчески подошли к этому, все решения здесь. Могу сказать, что к обновлению парка мы подходили достаточно долго. Потому что года три-четыре мы думали, как и что. Плюс, очень немаловажный факт – финансирование. И вот наконец сложилось, что здесь есть финансирование Уфы, нашей республики, федеральное и ещё Сбера. Вообще, это правильно, когда ты аккумулируешь средства, а не понемножку что-то делаешь. Работы мы начали в прошлом году и за короткое время их завершили.

КОРР.: А как происходил процесс включения Сбера в этот проект? Ваше личное знакомство с Германом Оскаровичем?

Радий ХАБИРОВ: Значит, смотрите, есть проект Сбера, он большой и носит федеральный характер. Они взяли себе такую задачу – софинансируют и в том числе предлагают решения по главным паркам в городах нашей страны. Если не ошибаюсь, порядка 15 парков они сделали. Поэтому, когда я об этом проекте узнал, то предложил реализовать проект и в Уфе. Герман Оскарович изучил несколько уфимских парков и сделал, на мой взгляд, удачный выбор. Потому что здесь была проблема, которую мы решили, – это фонтаны.

Первое время достаточно остро спорили, как делать парк, изменить его или нет. И здесь я был немного, признаюсь, ортодоксален. Здесь мы нашли баланс того, о чём я говорил. Баланс во всём – и для людей, и в то же время вот мы сейчас переходим в эту некую официальную часть. Здесь вот памятник Муртазе Губайдулловичу Рахимову, памятник Александру Матросову…

КОРР.: Можно сделать небольшую паузу? Давайте посмотрим на этот, казалось бы, простой люк. Это, на мой взгляд, произведение искусства, потому что здесь четыре названия парка, которые были в разные времена, начиная с Ушаковского, а дальше Парк свободы, Парк Матросова, Парк Ленина. Очень творчески подошли ко всему этому устроители парка.

Радий ХАБИРОВ: Мы делаем подобные люки и на Советской площади, и в других парках. Считаю, что это красиво и познавательно.

КОРР.: …и башкирские узоры. Радий Фаритович, а какова ваша роль в проектировании пространства?

Радий ХАБИРОВ: Не буду придумывать, что я что-то сам спроектировал. Скажем так, я наделён и большой властью и возможностями, поэтому решение о парке я лично выносил, настаивал, что его надо делать. Источники финансирования нашёл. Это моя работа. Всё остальное мы обсуждали вместе – и Институт развития городов, и проектная команда, команда «Альбита», дизайнер Анна Кирайдт нам очень помогала здесь. Поэтому получилась очень большая командная работа, каждый вложил сюда крупицу своих предложений и знаний. Это, подчёркиваю, командная работа. Люди трудились, за что им, конечно, огромное спасибо.

КОРР.: По моим ощущениям, парк стал зеленее. Очень много гортензий, многолетние растения.

Радий ХАБИРОВ: Парк стал существенно зеленее. Я специально рекомендовал создать общественную комиссию, которая смотрела бы за ходом работ. Потому что людей очень сильно волновало, что тут могут пострадать деревья, растительность. Мы подошли достаточно, опять же, научно. Можно сколько угодно защищать зелень, но если эта зелень уже старая, уже больная, понятно, её надо менять. Сейчас такие возможности есть – любой вид, крупномеров можно высадить. Поэтому какую-то часть мы здесь убрали. Но, как я и обещал, в любом случае мы посадим больше, что мы и сделали. Тут посадили очень много кустарников и цветов. Когда настанет пора цветения, здесь будет очень красиво. Крупномеров очень много мы посадили. И, в принципе, в целом сохранили большинство деревьев. Поэтому парк действительно стал зеленее.

КОРР.: Радий Фаритович, за нашими спинами сейчас памятник первому президенту Республики Башкортостан Муртазе Губайдулловичу Рахимову. Я знаю, что вы уже отвечали на этот вопрос, но я попросил бы в контексте того, что парк открывается вновь. Почему именно здесь решили установить этот памятник?

Радий ХАБИРОВ: Нам хотелось установить памятник там, где он созидал, работал. Я трудился Руководителем Администрации Президента Башкортостана, и мы по этой тропе шли в Госсобрание. Там нас встречал Константин Борисович Толкачёв. Опять же, парк мемориальный. И мы, кстати, думали: мы открываем памятник Мидхату Закировичу, который мы решили приблизить к его дому. Там живёт достаточно много пожилых людей, которые работали в команде с ним. Мы там тоже навели порядок, сделали сквер. На мой взгляд, очень хороший тоже получился и памятник.

КОРР.: В Ушаковском парке, в самом первом варианте, был один фонтан. Я читал историю этого парка. Затем со временем появился второй. Что касается вот этих фонтанов, насколько важно было их реконструировать? Насколько они в плохом состоянии были?

Радий ХАБИРОВ: Они были «убитые», скажем так. Их пытались когда-то «подкрутить». Они включались, но не были светомузыкальными. И это нерабочие были истории. Теперь всё перебрали, то есть всю основу. Все трубы, всю механику здесь обновили.

КОРР.: В тёмное время суток, вечером здесь особенно приятно будет? Особенно с учётом того, что вы уже обратили внимание на очень красивое освещение.

Радий ХАБИРОВ: Вновь повторю, что безопасность очень важна. Здесь, собственно, и было достаточно безопасно, чтобы люди приходили и гуляли в любое время. Вон там, в конце, видите, стоит скамеечка. Хорошо помню: 1985 год, я заканчиваю первый курс юрфака. Началась тяжёлая сессия, лето, в общежитии жарко. И вот на той тенистой аллее я сидел и учил историю государства и права зарубежных стран. Тяжёлый предмет был.

КОРР.: Радий Фаритович, мы прошли по периметру, но сейчас я предлагаю посетить зону этого парка, которую принято называть мемориальной. Это действительно большая история не только парка, но и Республики Башкортостан. Знаю, что были вопросы – останется ли она с учётом того, что парк делают более удобным для большого количества людей?

Радий ХАБИРОВ: Мы здесь ничего не убрали, всё оставили, всё как есть. Немного почистили, подготовили. Вот даже эти плиты, видите, мы не трогали. Если я не ошибаюсь, это всё объекты культурного наследия. Поэтому тут, как говорится, особо не похулиганишь. А вот здесь захоронение красноармейцев погибших, братская могила, там – Мажита Гафури, Шагита Худайбердина. В целом это всё достаточно органично вошло, на мой взгляд, в структуру парка. Кто-то хочет – пожалуйста. Мы ещё здесь что сделали – мы достаточно много сделали скамеек, чтобы люди могли отдохнуть.

КОРР.: Радий Фаритович, за последние годы в Башкортостане преобразилось уже 248 парков и скверов. Обновлено 806 общественных территорий. Получается, что речь давно не об отдельных объектах, а о системе трансформации. Когда вы это задумывали, то понимали, насколько грандиозными будут масштабы? Это же целые общественные пространства. И насколько мы далеки или, наоборот, ближе стали к тому, что хотели бы видеть, задумывая все эти трансформации?

Радий ХАБИРОВ: Впереди ещё много работы. Не могу сказать, что мы всё сделали. Когда мы основные парки привели в порядок, я думал: «Вот основное сделали». А потом мне показали, какие скверы ещё есть, годы и годы всё это делать. Но мы же не только в Уфе делаем. В этом году сразу в трёх районах мы при поддержке «Башнефти» приступим к обновлению центральных площадей. Потому что приняли решение через разные источники сделать так, чтобы площади районных центров были приведены в порядок.

КОРР.: По примеру Ишимбая?

Радий ХАБИРОВ: По примеру Ишимбая, Салавата. В этом году ведутся работы в Нефтекамске – центральный сквер и площадь, в Белебее, в Туймазах. Сейчас в сельских районных центрах начали делать, объём работы большой. Спасибо всем командам, которые трудятся на объектах. Здесь, на мой взгляд, мы привнесли ещё что – научились работать с ландшафтом, с растительностью, с малыми архитектурными формами, с дорожным покрытием, с освещением. Вот эта вся культура появилась.

КОРР.: Вот эта легендарная аллея, она ведёт к арке, которая появилась в парке. Вообще, всё стало по-другому.

Радий ХАБИРОВ: Я про арку ещё хочу сказать, – там есть секрет. Эта арка неполная. Объясню, почему. Дело в том, что мы остановили работы, потому что, всё-таки, договорились – завтра открываем. Не успели часы подъехать.

КОРР.: А ещё часы будут?

Радий ХАБИРОВ: Да, на ней будут часы, чтобы получилось полное сходство с исторической аркой. Мы, когда все мероприятия проведём, ещё две недели выделим для установки часов.

КОРР.: В парке появилось здание, это заведение общепита?

Радий ХАБИРОВ: Эта история из разряда – мы сделали, а бизнес уже должен сам смотреть. Тут два кофе-поинта. Опять же, мы это сделали с учётом того, что люди будут гулять, захотят перекусить, выпить кофе и т.д. В парк уже зашёл один уфимский предприниматель. А здесь сделали кафе, посмотрим, как оно заработает.

КОРР.: Красоту парка легко оценить по зелёным насаждениям, по архитектуре. А по каким критериям вы оцениваете удобство парка?

Радий ХАБИРОВ: Всё просто – чтобы он был аккуратно подстрижен, чтобы не было грязи. Потому что иногда идёшь по парку, как по тёмному лесу, валежник валяется и т.д. Я сторонник опрятности и чистоты. Моя мечта – сделать так, чтобы наши все города были ослепительно чистыми. Здесь есть ещё над чем работать. Освещение хорошее, понятно, где присесть, понятны какие-то интересные вещи.

Мы постоянно работаем с командами муниципалитетов. Очень важно, чтобы за парками следили, содержали их. Потому что сегодня строители здесь есть. Завтра мы эту работу закончим – всё, Уфа уже перехватывает. И я уже с Уфы буду требовать. Где-то упало что-то, почему фонарь не работает, почему не убрали? Надеюсь, мы эти задачи уже тоже умеем решать.

КОРР.: Финальный вопрос. Вы говорили о том, что работ очень много, но всё же на чём будет ваш личный фокус в ближайшее время?

Радий ХАБИРОВ: Во-первых, вот у нас есть прекрасный парк Якутова. Часть его в аренде у предпринимателей, это тоже правильная форма. Считаю, что там нужно наводить порядок, поэтому надо подбираться к нему. Парк Гафури – его надо расширять, потому что там достаточно интересные вещи можно сделать. Собственно, уже эскизы есть.

В 2027 году мы должны установить памятник Салавату Юлаеву. И мы подумали: раз мы памятник реновируем, соответственно, там и прилегающую территорию нужно привести в порядок. Это достаточно серьёзные капитальные вложения. И работы мы уже в этом году начинаем. Поэтому есть чем заниматься.