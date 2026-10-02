Радий Хабиров принял участие в первом заседании Горсовета Уфы шестого созыва

Среди вопросов повестки – избрание главы городского округа – председателя Горсовета Уфы, а также его заместителей и формирование постоянных комиссий Совета.

Глава республики поздравил депутатов с избранием и подчеркнул ответственность, которая ложится на депутатов.

– Надеюсь, что вы будете достойно определять развитие Уфы совместно с администрацией города в ближайшие пять лет, – сказал Радий Хабиров. – В целом выборы в Башкортостане и Уфе прошли, на мой взгляд, очень достойно. Все участники события показали большую политическую зрелость. ЦИК республики очень хорошо всё организовал, чтобы жители могли спокойно реализовать своё конституционное право.

Радий Хабиров подчеркнул, что перед Уфой стоит большое количество задач. В первую очередь депутатам необходимо сосредоточиться на поддержке участников СВО и укреплении тыла.

– Всё, что связано со специальной военной операцией, должно быть в центре внимания городского Совета. Всё, чем мы занимаемся, должно рассматриваться сквозь призму главной задачи – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ, – отметил Глава Башкортостана.

Особое внимание Радий Хабиров уделил дальнейшему развитию инфраструктуры Уфы. Глава республики подчеркнул, что нужно продолжать строительство социальных объектов. В частности, одним из крупных объектов станет Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра. Скоро в Уфе также откроют обновлённый парк имени Ленина.

– В следующем году мы должны установить памятник Салавату Юлаеву с реконструкцией площади перед ним, – сказал Радий Хабиров. – Там на самом деле достаточно много задач.

Кроме того, в городе продолжается укрепление транспортной инфраструктуры. Завершается строительство продолжения Восточного выезда от проспекта Салавата Юлаева до улицы Округа Галле. В перспективных планах – создание Южного обхода Уфы и реконструкция Затонского моста.

Масштабным направлением станет подготовка столицы региона к проведению саммита ШОС в 2028 году.

– За это время нам предстоит выполнить огромный объём работ, – отметил Радий Хабиров. – Уфа должна встретить глав государств крупнейших стран мира опрятной, красивой, с соответствующей инфраструктурой, чтобы провести все необходимые мероприятия.

Глава Башкортостана подчеркнул, что реализация крупных проектов должна стать дополнительным стимулом для привлечения инвестиций в город.

В завершение Радий Хабиров призвал депутатов выстраивать постоянный диалог с жителями Уфы, учитывать их мнение и ответственно относиться к своим обещаниям.

Вновь избранный Председатель Горсовета Уфы Марат Васимов поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

– Мы живём в непростое время, когда от нашей сплоченности зависит будущее страны, – сказал Марат Васимов. – В своём Послании Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана Радий Фаритович сформулировал главную задачу, наполненную глубоким смыслом, – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Это руководство к действию для всех институтов общества и власти. Принцип, на который мы будем опираться в своей работе.