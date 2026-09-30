Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба Башкортостана

В нём приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители оперативных служб. На повестке – реализация мероприятий по усилению защиты промышленных предприятий, а также объектов инфраструктуры и ЖКХ.

На заседании заслушали промежуточные результаты выполнения планов по обеспечению безопасности производств и коммунальных организаций. Кроме того, рассмотрели ход подготовки специалистов регионального подразделения БАРС по противодействию террористическим атакам с использованием беспилотных воздушных судов.

По итогам обсуждения подготовили решения оперативного штаба по дополнительным мерам защиты промплощадок и инфраструктурных объектов.