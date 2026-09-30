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Политика
30 Сентября , 11:56

Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба Башкортостана

30 сентября в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов провели заседание регионального оперативного штаба.

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Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба БашкортостанаРадий Хабиров провёл заседание оперативного штаба Башкортостана
Радий Хабиров провёл заседание оперативного штаба Башкортостана

В нём приняли участие руководители министерств и ведомств, а также представители оперативных служб. На повестке – реализация мероприятий по усилению защиты промышленных предприятий, а также объектов инфраструктуры и ЖКХ.

На заседании заслушали промежуточные результаты выполнения планов по обеспечению безопасности производств и коммунальных организаций. Кроме того, рассмотрели ход подготовки специалистов регионального подразделения БАРС по противодействию террористическим атакам с использованием беспилотных воздушных судов.

По итогам обсуждения подготовили решения оперативного штаба по дополнительным мерам защиты промплощадок и инфраструктурных объектов.

 
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