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Политика
28 Сентября , 14:15

Назначен заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана

Распоряжением Главы Башкортостана Радия Хабирова заместителем Руководителя Администрации Главы Башкортостана – начальником Секретариата Главы Башкортостана назначена Татьяна Пашкова.

Назначен заместитель руководителя Администрации Главы БашкортостанаНазначен заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана
Назначен заместитель руководителя Администрации Главы Башкортостана

Справка:

Пашкова Татьяна Валерьевна родилась 9 января 1991 года в Стерлитамаке. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начала в 2014 году специалистом в сфере международных отношений ООО «Партнер».

В 2016–2017 годах – помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В 2017–2018 годах – заведующий контрольным отделом, начальник контрольного отдела управления делами администрации городского округа город Красногорск Московской области.

В 2018–2026 годах – начальник Секретариата Главы Республики Башкортостан.

Награждена почётной грамотой Президента Российской Федерации.

lavarb.ru/ru/news/event/zamestitelem-rukovoditelya-administracii-glavy-bashkortostana--nachalnikom-sekretariata-glavy-bashkortostana-naznachena-tatyana-pashkova-92731/   

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