Ответы В. Путина на вопросы представителей СМИ

В.Путин: Как хорошо известно, украинская сторона прервала те переговоры, которые шли в Стамбуле. Но теперь – вернее, даже где-то до выборов, дней за 10, за пару недель – заявила о своей готовности возобновить эти переговоры. И действительно, мы сказали, что до выборов в Государственную Думу переговоры вряд ли возможны, а после этого мы будем готовы возобновить эти контакты.

Но что произошло за последнее время, тоже всем хорошо известно. В ночь с 19-го на 20-е, то есть в самый основной день голосования, была предпринята попытка массированного удара по Москве. Свыше 1600 беспилотников вошло практически в московскую зону. Это первое.

Второе. Были нанесены удары по избирательным участкам. В одном месте этот участок находился в школе, школа была практически разрушена ударом. Начали осуществлять атаки на жилые дома председателей территориальных избирательных комиссий. В одном случае председатель территориальной комиссии была ранена, муж её ранен, ребёнок ранен, а в другом случае, к сожалению, дело дошло до трагедии и, вы знаете об этом, председатель территориальной избирательной комиссии погибла, удар был нанесён по её дому.

Кроме этого. Мы с вами находимся сейчас в Петербурге. Я думаю, что все помнят, как проходил Петербургский международный экономический форум, когда украинские власти пытались нанести удар по Петербургу, ударили по так называемой угольной гавани в порту, подожгли её. Они хотели кого напугать? Нас или наших гостей? Люди, которые работают с Россией, вряд ли чего-то испугаются, куда-то побегут. Никто никуда не убежал. Мы провели этот форум до конца.

Потом начали с июня бить по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Как тоже хорошо известно, в июне объявили о начале сорокадневной операции. Ну, привело к определённым потерям с нашей стороны.

Кроме этого пытались организовать морскую блокаду нашего Черноморского побережья. Они повредили свыше 100 кораблей, 100 судов, причём и российских, и тех, которые ходили под иностранным флагом. Да, мы это всё восстановили. Но это активные действия, которые…

Потом – по таким гражданским объектам, как склады «Вайлдберриз» или «Озон». Ну это что такое? Это зачем? Тем не менее это было сделано.

После этого мы по каждой позиции начали отвечать. Ну и, судя по всему, ответные действия российских Вооружённых Сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям, как они сами говорят: энергетическое (то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ), воздушное (взаимно прекратить удары). Особенно, видим, им нужно прекратить удары наших беспилотников «Герань», современных «Гераней», против которых нет, во всяком случае, пока у них нет противодействия, противоядия, и прекратить блокаду с нашей стороны Черноморского побережья. Но это они всё начали. По каждой позиции они везде начали.

Это что, игрушки, что ли? Это детские игры, что ли, какие-то? Поэтому они должны почувствовать эти ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут. Они только ухудшают для них это положение.

Поэтому эти все действия, направленные на так называемое примирение, и предложение о возобновлении переговоров – да, они все на столе, это всё возможно. Но после всего того, что они сделали, мы ещё подумаем как следует, что нам нужно предпринять в ответ. И в любом случае все решения по этому направлению, в том числе и по возможному возобновлению переговорного процесса, мы будем принимать исходя из интересов Российской Федерации.

Вопрос: Мы уже привыкли, к сожалению, к волне русофобии со стороны Европы. Но на днях Министр обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что они готовы убивать каждого русского, который перейдёт границу, и – внимание – если русские не нападут первыми, то выгоднее это эстонцам сделать самим. Безумие. Но это же говорит Министр обороны соседней с нами страны, страны НАТО. Как можно реагировать?

В.Путин: Со стороны европейских стран, это, безусловно, целенаправленное раздувание ситуации и провокация. Все говорят, многие в Европе говорят о том, что ждут нападения со стороны Российской Федерации, и поэтому должны сами готовиться к боевым действиям, к войне с Россией.

Я хочу ещё раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким бы то ни было боевым действиям с Европой, у нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное, нет никаких реальных побудительных мотивов для обострения ситуации с Европой, что бы что ни говорил, кто бы ни говорил, в том числе и из прибалтийских государств.

Да, мы знаем, что там нарушаются права русскоязычного населения, но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определённый подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права. То, что они напридумывали «негражданство», – это же всё выдумки в странах Прибалтики. Это не граждане, не иностранцы, не бипатриды – это «неграждане». Но это чушь. Это чушь, которая уже является фактом международной жизни на протяжении не одного года.

Мы будем продолжать и дальше бороться за права наших соотечественников, но в международно-правовом поле. Других инструментов мы не собирались никогда применять, и не применяли, и не собираемся этого делать.

Нагнетание со стороны определённых кругов, настроенных агрессивно, можно объяснить только одним: они хотят и дальше использовать Украину и украинцев как пушечное мясо, а Украину как государство в качестве инструмента борьбы с Россией, для того чтобы не допустить нашего развития, ограничить наше развитие, затормозить движение России вперёд.

А для того, чтобы вкладывать и дальше деньги в это абсолютно агрессивное поведение и объяснить своим гражданам, почему они это делают, они пытаются обмануть граждан европейских стран тезисом о том, что Россия сама якобы собирается на кого-то нападать. Это полный бред. Так же, как и бред вот этого гражданина, который говорит о том, что они… Что они сделают?

Реплика: Что им выгоднее самим напасть на нас и убьют каждого русского.

В.Путин: Смотрите, это тот случай, знаете, как у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это политическая клоунада.

Народонаселение Эстонии, по-моему, 1 миллион 300 тысяч человек, с небольшим. А Российская армия (только Российская армия, я уже не говорю о населении Российской Федерации) –1 миллион 535 тысяч. Миллион 300 – это граждане Эстонии, причём это и младенцы, и люди пожилого возраста. Ясно, что это полная чушь, полный бред. Но, к сожалению, вот с такими людьми нам приходится иметь дело сегодня в Западной Европе.

Вопрос: Как известно, сейчас в Соединённых Штатах проходят переговоры Председателя КНР и Президента США. Как Вы к этому относитесь? Не ревнуете ли? И собираетесь ли на саммит АТЭС в Китае, где можно провести трёхстороннюю встречу между вами?

В.Путин: Ревность – это что-то из другой совершенно области, гуманитарного характера, отношений между мужчиной и женщиной. В международной политике такими всё-таки, я думаю, такие категории не используют. Мы приветствуем переговоры между Соединёнными Штатами и Китайской Народной Республикой.

Почему? Потому что это две крупнейшие экономики мира, и в зависимости от того, как они договорятся по спорным вопросам, по тем проблемным вопросам, которые складываются из нелегитимных санкций со стороны Соединённых Штатов, как и какие договорённости будут достигнуты, это будет влиять и на всю мировую экономику, в том числе и на нашу экономику.

Да, у нас с Соединёнными Штатами сегодня всё почти сведено к нулю. Но с Китайской Народной Республикой у нас торговый оборот 240 миллиардов долларов. Это прилично. И увеличивается объём торговли.

Кроме того, у нас есть очень важное и для нас, и для Китайской Народной Республики направление дальнейшего развития. И конечно, имеет значение, как складываются международные экономические отношения в целом. Поэтому любые договорённости позитивного характера между Китаем и Соединёнными Штатами мы приветствуем.

Реплика: А насчёт саммита АТЭС?

В.Путин: А, саммит АТЭС. Надо определиться ещё окончательно. Всё будет зависеть от ситуации в стране, нашей стране. Я всегда при решении вопроса о том, принимать или не принимать участие в каком-либо международном мероприятии, исхожу из ситуации, которая складывается внутри Российской Федерации.

Но в целом это большое серьёзное мероприятие, и у меня есть приглашение. Я исхожу из того, что полезно поработать на такой площадке. Я и Председателю Си Цзиньпину об этом сказал. Я настроен на то, чтобы принять участие в этой работе. Ну а, повторяю ещё раз, в конечном итоге это всё-таки будет зависеть от ситуации в России.