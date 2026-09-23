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23 Сентября , 09:26

В Башкортостане подвели предварительные итоги Единого дня голосования

23 сентября на оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров, обсудили предварительные итоги Единого дня голосования. Подробно об этом рассказал председатель регионального Центризбиркома Азат Галимханов.

В Башкортостане подвели предварительные итоги Единого дня голосованияВ Башкортостане подвели предварительные итоги Единого дня голосования
В Башкортостане подвели предварительные итоги Единого дня голосования

Он сообщил, что с 18 по 20 сентября в республике прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Государственного Собрания – Курултая Башкортостана, Городского совета Уфы, а также органов местного самоуправления. Явка избирателей составила 78,84 процента.

По итогам обработки бюллетеней на выборах в федеральный парламент «Единая Россия» получила 60,72 процента, Коммунистическая партия Российской Федерации – 10,93 процента, Либерально-демократическая партия России – 8,42 процента, «Справедливая Россия» и «Новые люди» – по 8,11 процента.

По одномандатным округам наибольшее количество голосов набрали Зариф Байгускаров, Денис Чернавин, Гульнур Кульсарина, Юлай Кидрасов, Эльвира Аиткулова и Алексей Журавлёв.

На дополнительных выборах в Государственное Собрание – Курултай Башкортостана седьмого созыва по Кизильскому избирательному округу № 28 депутатом республиканского парламента был избран Андрей Назаров.

В Совет городского округа город Уфа избрали 36 депутатов. По единому избирательному округу «Единая Россия» получила 13 мандатов, ЛДПР – три мандата, КПРФ – два мандата. По одномандатным округам избраны 15 депутатов от «Единой России» и по одному от партий «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Кроме того, состоялись основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Замещено 82 мандата.

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Глава Башкортостана отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне.

– Спасибо всем, кто участвовал в организации голосования, правоохранительным органам, которые в эти дни обеспечивали общественный порядок, волонтёрам, СМИ, – сказал Радий Хабиров. – Важно, что выборы прошли в хорошей, спокойной обстановке. Особые слова благодарности – руководителям региональных отделений партий за достойную избирательную кампанию. Очевидно, что высокие цифры явки – ответ нашего общества на то, что происходит на внешнем треке. Хочу поблагодарить всех избирателей за активность. И конечно, за доверие.

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Глава региона выразил признательность депутатам Государственной Думы России восьмого созыва от Башкортостана за эффективную работу и вручил государственные награды. Медали «За трудовую доблесть» удостоена Римма Утяшева, ордена Салавата Юлаева – первый заместитель председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.

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