В Башкортостане подвели предварительные итоги Единого дня голосования

Он сообщил, что с 18 по 20 сентября в республике прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Государственного Собрания – Курултая Башкортостана, Городского совета Уфы, а также органов местного самоуправления. Явка избирателей составила 78,84 процента.

По итогам обработки бюллетеней на выборах в федеральный парламент «Единая Россия» получила 60,72 процента, Коммунистическая партия Российской Федерации – 10,93 процента, Либерально-демократическая партия России – 8,42 процента, «Справедливая Россия» и «Новые люди» – по 8,11 процента.

По одномандатным округам наибольшее количество голосов набрали Зариф Байгускаров, Денис Чернавин, Гульнур Кульсарина, Юлай Кидрасов, Эльвира Аиткулова и Алексей Журавлёв.

На дополнительных выборах в Государственное Собрание – Курултай Башкортостана седьмого созыва по Кизильскому избирательному округу № 28 депутатом республиканского парламента был избран Андрей Назаров.

В Совет городского округа город Уфа избрали 36 депутатов. По единому избирательному округу «Единая Россия» получила 13 мандатов, ЛДПР – три мандата, КПРФ – два мандата. По одномандатным округам избраны 15 депутатов от «Единой России» и по одному от партий «Новые люди», «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров».

Кроме того, состоялись основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Замещено 82 мандата.

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Глава Башкортостана отметил, что выборы прошли на высоком организационном уровне.

– Спасибо всем, кто участвовал в организации голосования, правоохранительным органам, которые в эти дни обеспечивали общественный порядок, волонтёрам, СМИ, – сказал Радий Хабиров. – Важно, что выборы прошли в хорошей, спокойной обстановке. Особые слова благодарности – руководителям региональных отделений партий за достойную избирательную кампанию. Очевидно, что высокие цифры явки – ответ нашего общества на то, что происходит на внешнем треке. Хочу поблагодарить всех избирателей за активность. И конечно, за доверие.

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Глава региона выразил признательность депутатам Государственной Думы России восьмого созыва от Башкортостана за эффективную работу и вручил государственные награды. Медали «За трудовую доблесть» удостоена Римма Утяшева, ордена Салавата Юлаева – первый заместитель председателя Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.