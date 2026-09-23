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23 Сентября , 07:05

Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке к саммиту ШОС в Уфе

22 сентября в Администрации Президента России Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в рабочем совещании по подготовке к саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Уфе в 2028 году.

Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке к саммиту ШОС в УфеРадий Хабиров принял участие в совещании по подготовке к саммиту ШОС в Уфе
Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке к саммиту ШОС в Уфе

Руководитель региона отметил, что столица Башкортостана является признанным конгрессным центром, который регулярно принимает международные и федеральные мероприятия самого высокого уровня. Развивая наследие саммитов ШОС и БРИКС, успешно проведённых в Уфе в 2015 году, республика значительно укрепила гостиничную и туристическую инфраструктуру, создала новые современные конгрессные площадки и способна достойно принять большое количество гостей.

Участники встречи обсудили готовность объектов к проведению саммита и первоочередные мероприятия.

По итогам совещания принято решение сформировать рабочую группу и подготовить дорожную карту по всем направлениям.

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