Радий Хабиров принял участие в совещании по подготовке к саммиту ШОС в Уфе

Руководитель региона отметил, что столица Башкортостана является признанным конгрессным центром, который регулярно принимает международные и федеральные мероприятия самого высокого уровня. Развивая наследие саммитов ШОС и БРИКС, успешно проведённых в Уфе в 2015 году, республика значительно укрепила гостиничную и туристическую инфраструктуру, создала новые современные конгрессные площадки и способна достойно принять большое количество гостей.

Участники встречи обсудили готовность объектов к проведению саммита и первоочередные мероприятия.

По итогам совещания принято решение сформировать рабочую группу и подготовить дорожную карту по всем направлениям.