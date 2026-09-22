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Политика
22 Сентября , 10:35

В. Путин в формате видеоконференции провёл совещание с членами Правительства

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день! Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хотел бы несколько слов сказать о последних внутриполитических событиях, а именно о прошедших выборах в Государственную Думу. Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Прежде чем начать наше сегодняшнее совещание, хотел бы несколько слов сказать о последних внутриполитических событиях, а именно о прошедших выборах в Государственную Думу. Хочу поблагодарить граждан России за активное участие в этой избирательной кампании.

Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чём свидетельствуют постоянные попытки противника прорвать ПВО Москвы, других регионов. Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны.

От Правительства очень многое зависит: денежно-кредитная политика, социальная политика, – много задач. И голосование граждан России на выборах в Государственную Думу говорит о том, что это связано с надеждами граждан на исполнение всех целей, которые перед нами стоят по важнейшим направлениям развития и укрепления России.

Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живём. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, – это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, ваш героизм, вашу преданность Родине. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.

Хочу ещё раз сказать, что от Правительства многое зависит по тем направлениям, которые лежат в сфере ответственности Правительства Российской Федерации. Ясно, что без эффективной денежно-кредитной, как я уже сказал, экономической политики невозможно и укрепление обороноспособности государства.

До сих пор мы в плановом порядке добивались всех целей, в том числе и решения социальных вопросов, и обязательств перед гражданами страны. Нужно сделать всё для того, чтобы оправдать доверие, которое люди оказали Правительству Российской Федерации, всему российскому руководству по всем важнейшим направлениям укрепления России.

У нас сегодня в повестке дня важный вопрос – вопрос, связанный с «обелением» российской экономики. Одно из направлений – это использование системы «Честный знак». Но перед тем, как мы начнём обсуждать основной вопрос повестки дня, как обычно, просил бы остановиться на нескольких текущих вопросах. И первый из них – это Международный фестиваль молодёжи и студентов, который только что прошёл.

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