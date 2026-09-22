Как голосовал Мишкинский район

Одними из первых порог участка переступили глава администрации МР Мишкинский район Лариса Александрова с супругом Сергеем Евгеньевичем. - Сегодня, как истинный гражданин своей Родины, с утра участвуем в избирательной кампании, — поделилась Лариса Геннадиевна. — Мы традиционно всей семьёй активно принимаем участие во всех политических событиях. Голос каждого гражданина — это личный вклад в развитие нашего государства». Она призвала земляков последовать её примеру ради благополучия великой России.

В деревне Большие Шады (УИК № 2669) работали семь членов комиссии во главе с председателем Эммой Апкаликовой. В списке - 439 избирателей, из них впервые голосующих - 12. Среди самых пожилых голосующих – участник Великой Отечественной войны единственный оставшийся в живых в районе участник ВОВ Габдрислам Нурисламов. Несмотря на свой почтенный возраст, (ему 99 лет), он сам с сыном приехал на избирательный участок.

- Мы выбираем российский народ, - сказал ветеран. - Чтобы жили хорошо, благополучно. Выбираем самых лучших, справедливых людей на высшие органы государственной власти, во благо народа, особенно для молодёжи. Чтобы война закончилась, а парни, которые воюют, вернулись живыми и здоровыми. Дай Бог только светлое небо над головой!

В знак глубокой признательности члены избирательной комиссии встретили его с букетом цветов и вручили памятный подарок.

Добавили яркие краски в общую праздничную атмосферу выборов участники вокального ансамбля "Хазина" Большешадинского сельского Дома культуры. Поддерживая добрую традицию, они дружно приняли участие в выборах депутатов Государственной Думы.

Особая атмосфера праздника царила в деревне Кигазытамаково на участке № 2671. Право проголосовать первой представилось Мадине Газиевой. Вслед за ней свой гражданский долг исполнили супруги Мулюковы. В районе их знают не только как активных граждан, но и как настоящую опору родного края, вкладывающих силы в его благоустройство.

— Мы здесь родились, здесь выросли наши дети и внуки, — говорят они. — Как можно остаться в стороне? Голосуем за то, чтобы наша деревня жила, крепла и хорошела год от года. За стабильность, порядок и заботу о людях.

11 жителей деревни, среди которых самая пожилая жительница Таслима Мустафина, заявили о желании проголосовать дома.

— Мне пошел уже девяносто второй год, ноги совсем плохо ходят, — делится Таслима-апа. — Но пропустить такой день я никак не могла. Сегодня у нас есть это право, и мы обязаны им пользоваться ради детей и внуков.

На участке № 2681 села Чураево свой выбор сделал ветеран специальной военной операции Алексей Тимиркаев вместе с супругой Надеждой Юрьевной. Для семьи это был важный совместный шаг, символ уверенности в завтрашнем дне. Вернувшись домой после тяжелого ранения Алексей Евгеньевич сохраняет боевой настрой:

— Я защищал будущее нашего села и всей России там, за ленточкой. Сегодня голосую за него здесь. Как бы ни было тяжело физически, опускать руки нельзя. Спасибо моей Наде, она всегда рядом. Жизнь продолжается, нужно заново учиться ходить, работать, строить планы. Мы обязательно справимся.

Праздник продолжился с участием молодежи: впервые исполнил свой гражданский долг Никита Изергин и получил памятный подарок от комиссии.

На участке № 2672 деревни Чебыково работала комиссия из 7 человек во главе с председателем комиссии Ираидой Яикбаевой. Несмотря на свои годы, Наталья Аликова, а ей уже 92, сама пришла на избирательный участок. Её пример — напоминание о том, что гражданская активность не имеет возрастных границ. Не остались в стороне и работники администрации сельского поселения Кайраковский сельсовет. Коллектив сельского клуба "Ӱжара" совместно со школьниками приготовили для избирателей концертную программу "Дыхание осени".

Во второй день выборов на участок № 2656 села Мишкино пришел председатель Ассоциации ветеранов СВО Мишкинского района Рамиль Салихов с семьей. Его поступок стал наглядным примером консолидации общества вокруг традиционных ценностей.

— Каждый из нас имеет право повлиять на будущее нашего общего дома, — отметил он. — Я сделал свой выбор — за развитие, стабильность и благополучие. От наших голосов зависит то, каким будет завтра!

В знак глубокого уважения к защитникам Отечества председатель УИК Зиля Ахмадуллина передала семье ветерана скидочные купоны акции «Рахмат».

На всех участках звучала музыка, избиратели прихлдили семьями, многие — в нарядных национальных костюмах. Каждый избиратель сделал осознанный выбор ради мира, безопасности и процветания нашей страны!