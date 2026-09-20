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Политика
20 Сентября , 09:09

Выборы без барьеров

Двадцатого сентября в общественном пресс-центре Республики Башкортостан по выборам состоялась дискуссионная площадка с участием экспертов «Выборы без барьеров». 

 Спикеры рассказали об организации доступного голосования для людей с инвалидностью, лиц с ОВЗ и маломобильных избирателей, о том, как обеспечивается доступность голосования для людей с инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.

 В пресс-центре обсудили оснащение  участков, доступность информации и сопровождение избирателей, которым требуется помощь. 

    Директор государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Республиканского геронтологического центра «Именлек» Зульфира Маскулова  отметила активное участие пожилых людей в текущих выборах, в том числе подопечных геронтологического центра «Именлек».

В некоторых учреждениях геронтологического центра «Именлек» проголосовало уже 100% всех избирателей.

«Для наших уважаемых ветеранов выборы – это всегда праздник. Не исключение и эти выборы. Наши ветераны идут голосовать часто вместе и традиционно проявляют высокую гражданскую активность», - отметила спикер.

По ее словам для избирателей преклонного возраста предусмотрена возможность голосовать  на месте проживания с помощью выездных сотрудников УИК, но ветераны предпочитают голосовать традиционно непосредственно на участках.

 В ходе предвыборной кампании представители партий активно выступали в социальных учреждениях для пожилых людей.

    Заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по Республике Башкортостан  Нурия Салихова также отметила высокую активность избирателей с инвалидностью по слуху.

« Для них это не только возможность реализовать свое гражданское право, но и хорошая возможность  еще раз встретиться, пообщаться в своем кругу, обсудить свои актуальные вопросы.

Для общества глухих важна информационная доступность, и здесь большую роль играют информационные стенды на участках. Замечаний в этом отношении нет, все организовано хорошо.

Люди с нарушениями по слуху предпочитают ходить голосовать непосредственно на  избирательные участки, а  не ждать дома представителей УИК с избирательным урнами. В предвыборный период представители партий  и кандидаты часто посещали мероприятия регионального отделения «Всероссийского общества глухих»»,- отметила спикер.

В отделении Общероссийской общественной организации инвалидов по слуху в РБ насчитывается более 2 тысяч членов.

В ходе выборов жалоб от них не поступало, была организована работа сурдопереводчиков.  https://panoramarb.ru/news/регион/2026-09-20/vybory-bez-barierov-4820250  

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