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Политика
20 Сентября , 06:52

Урьядинцы продолжают голосовать

В список избирателей на этом участке включены  жители деревень Урьяды, Сабаево, Башбайбаково, всего 284 избирателя. Те, кто по состоянию здоровья не может сам прийти на выборы, подали заявления для голосования  на дому. 

Урьядинцы продолжают голосоватьУрьядинцы продолжают голосовать
Урьядинцы продолжают голосовать

Комиссия во главе с Фалгатом Вильдановым  работает спокойно и уверенно.  Каждый избиратель получает купон на скидки в магазинах райцентра.

 Ветеран педагогического труда Рафиль Латыпов – активный житель деревни Урьяды.  Рафиль Ильгамович и сам был членом избирательной  комиссии, поэтому хорошо знает, как важно прийти на выборы и сделать свой выбор.

- Нам  предоставлена возможность выбора, и наш гражданский долг  перед Отечеством, перед детьми и внуками – сделать правильный выбор, чтобы быть спокойными за будущее страны, - говорит Р. Латыпов. - А как приятный бонус – купон  на скидки в магазинах.  Поскольку  выборы проходят три дня, у каждого есть возможность  получить эти скидки.

#БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026

Автор:Фирдаус Кадикова
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