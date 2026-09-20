Урьядинцы продолжают голосовать

Комиссия во главе с Фалгатом Вильдановым работает спокойно и уверенно. Каждый избиратель получает купон на скидки в магазинах райцентра.

Ветеран педагогического труда Рафиль Латыпов – активный житель деревни Урьяды. Рафиль Ильгамович и сам был членом избирательной комиссии, поэтому хорошо знает, как важно прийти на выборы и сделать свой выбор.

- Нам предоставлена возможность выбора, и наш гражданский долг перед Отечеством, перед детьми и внуками – сделать правильный выбор, чтобы быть спокойными за будущее страны, - говорит Р. Латыпов. - А как приятный бонус – купон на скидки в магазинах. Поскольку выборы проходят три дня, у каждого есть возможность получить эти скидки.

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