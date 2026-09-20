Глава Башкортостана проголосовал на выборах в Государственную Думу России

Глава республики отдал свой голос и за кандидатуры депутатов Городского совета Уфы, выборы которых также проходят с 18 по 20 сентября.

В беседе с журналистами Глава Башкортостана высоко оценил гражданскую позицию жителей и условия проведения избирательной кампании.

– Несмотря на возникающие сложности, произошла консолидация нашего народа, наших людей. Республика обладает высокой электоральной культурой. У нас действительно есть примеры, особенно в сёлах, где уже в первый день проголосовало 100 процентов жителей. И в целом явка достаточно хорошая, выше средней по России, – подчеркнул Радий Хабиров. – Я очень благодарен всем политическим партиям. Порой они имеют разные взгляды, но важно, что их представители с уважением относятся друг к другу, к партийным программам. И предвыборная кампания прошла очень ровно.

Руководитель региона отметил, что проведение специальной военной операции очень сплотило общество.

– Прежде всего благодаря СВО и тому, что общество консолидировалось. Все понимают, что страна у нас одна, судьба у нас одна. И от того, как мы все вместе проживём этот период, зависит будущее наших детей и будущее страны. Эту ответственность понимают все, – сказал Радий Хабиров.