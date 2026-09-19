Ветеран СВО Рамиль Салихов с семьей проголосовал за будущее страны

Этот поступок — наглядный пример ответственности и неравнодушия к судьбе родного края и всей России. Как отмечают организаторы голосования, высокая явка участников спецоперации и их близких демонстрирует консолидацию общества вокруг традиционных ценностей.

— Каждый из нас имеет право повлиять на будущее нашего общего дома, — отметил он. — Я сделал свой выбор — за развитие, стабильность и благополучие. Приглашаю вас воспользоваться своим правом и принять участие в определении будущего нашей республики и всей страны. От вашего решения зависит то, каким будет завтра!

Для семьи ветерана совместный поход на избирательный участок стал важным символом единства и преемственности поколений. Именно семья сегодня является главной опорой для тех, кто защищал интересы государства. Свой голос Рамиль Салихов отдал со словами напутствия: — За процветание нашей республики и страны! Эти простые, но емкие слова отражают главное желание миллионов россиян — видеть свое государство сильным, независимым и устремленным в будущее.

В знак благодарности за мужество председатель участковой избирательной комиссии № 2656 передала семье участника СВО скидочные купоны «Рахмат». Этот приятный жест стал символом глубокого уважения жителей района к тем, кто защищает интересы России.

Избирательные участки продолжат работу до позднего вечера, чтобы каждый житель смог реализовать свое конституционное право. Призываем земляков последовать примеру Рамиля Салихова и сделать осознанный выбор ради мира, безопасности и благополучия будущих поколений. Голос каждого важен для сильного и суверенного будущего нашего Отечества.

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