Ветеран СВО Алексей Тимиркаев исполнил свой гражданский долг

Вместе с супругой Надеждой Юрьевной он пришел сделать важный совместный выбор, символизирующий уверенность в завтрашнем дне.Для семьи Тимиркаевых это был важный совместный шаг, символ того, что они дома и смотрят в завтрашний день с уверенностью.

Алексей Евгеньевич вернулся домой после тяжелого ранения и сейчас проходит курс реабилитации. Несмотря на непростой путь восстановления настрой у ветерана самый боевой.

— Я защищал будущее нашего села и всей России там, за ленточкой, — говорит Алексей Евгеньевич. — Сегодня я голосую за него здесь. Как бы ни было тяжело физически, опускать руки нельзя. Я очень благодарен нашим врачам, которые поставили меня на ноги, а теперь помогают восстанавливаться дальше. Спасибо моей Наде, она всегда рядом. Жизнь продолжается, нужно заново учиться ходить, работать, строить планы. Мы обязательно справимся.

- Мы вернулись к мирной жизни, - добавляет супруга Надежда Юрьевна. Здесь наш дом, наша земля, и от нашего голоса зависит, какой она будет.

История Алексея Тимиркаева — яркий пример мужества наших парней. Вернувшись с передовой, они продолжают бороться — теперь уже за свое здоровье и полноценную жизнь. В этом ему помогает надежный тыл — семья и односельчане.

Сила духа таких людей, как Алексей Евгеньевич, — лучшее доказательство того, что Россию никто не поставит на колени. Поклонимся живым героям, которые сегодня строят мирную жизнь в своих родных селах и городах.

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