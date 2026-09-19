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Политика
19 Сентября , 10:24

Ветеран СВО Алексей Тимиркаев исполнил свой гражданский долг

В единый день голосования на участке № 2681 села Чураево свой гражданский долг исполнил ветеран СВО Алексей Тимиркаев.

Ветеран СВО Алексей Тимиркаев исполнил свой гражданский долгВетеран СВО Алексей Тимиркаев исполнил свой гражданский долг
Ветеран СВО Алексей Тимиркаев исполнил свой гражданский долг

Вместе с супругой Надеждой Юрьевной он пришел сделать важный совместный выбор, символизирующий уверенность в завтрашнем дне.Для семьи Тимиркаевых это был важный совместный шаг, символ того, что они дома и смотрят в завтрашний день с уверенностью.

Алексей Евгеньевич вернулся домой после тяжелого ранения и сейчас проходит курс реабилитации. Несмотря на непростой путь восстановления настрой у ветерана самый боевой.

Я защищал будущее нашего села и всей России там, за ленточкой, — говорит Алексей Евгеньевич. — Сегодня я голосую за него здесь. Как бы ни было тяжело физически, опускать руки нельзя. Я очень благодарен нашим врачам, которые поставили меня на ноги, а теперь помогают восстанавливаться дальше. Спасибо моей Наде, она всегда рядом. Жизнь продолжается, нужно заново учиться ходить, работать, строить планы. Мы обязательно справимся.

- Мы вернулись к мирной жизни, - добавляет супруга Надежда Юрьевна. Здесь наш дом, наша земля, и от нашего голоса зависит, какой она будет.

История Алексея Тимиркаева — яркий пример мужества наших парней. Вернувшись с передовой, они продолжают бороться — теперь уже за свое здоровье и полноценную жизнь. В этом ему помогает надежный тыл — семья и односельчане.

Сила духа таких людей, как Алексей Евгеньевич, — лучшее доказательство того, что Россию никто не поставит на колени. Поклонимся живым героям, которые сегодня строят мирную жизнь в своих родных селах и городах.

#БашВыбор2026#ВыбираемВместе # #БашкортостанВыбирай2026

Автор:Раиля Аптикаева
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