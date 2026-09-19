Отпускник «Конор» проголосовал на малой родине

- Только позавчера приехал, - говорит он.- Еще и привыкнуть не успел к тому, что дома. Сейчас очень ответственное для страны время, мы в ответе за своих близких, сослуживцев, вообще за наше будущее. Россия проводит выборы в непростое для нее время и проводит достойно. Поэтому мы обязательно должны прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию. Очень рад, что голосую дома, приехали вместе с мамой. Желаю всем нам Победы и счастливой жизни

Когда началась специальная военная операция «Конор» не мог остаться в стороне и решил пойти добровольцем. . #БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026