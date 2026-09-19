Е. Шамиданова из д. Камеево Мишкинского района много лет наблюдает за выборами

- Выборы на нашем участке проходят спокойно, нарушений нет, - говорит Елена Анатольевна. - Избирательный участок √2648 стал не только местом для выполнения гражданского долга, но и для добрых сюрпризов и тёплых встреч. Жители села приходят на голосование с отличным настроением и даже с букетами цветов. Дарят их членам избирательной комиссии, делают красивые фото. А в замен председатель УИК угощает их вкусным чаем и сладостями.

Для местных жителей этот жест стал маленьким, но очень душевным событием - словно даже в серьёзный день выборов нашлось место для доброго символа. Голосоване — это не просто дата в календаре. Это возможность каждого из нас повлиять на то, как будет жить наш родной край, наши города и сёла.Я сделала свой выбор, потому что мне небезразлично будущее моих детей и моей страны.