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Политика
19 Сентября , 05:02

Е. Шамиданова из д. Камеево Мишкинского района много лет наблюдает за выборами

Про Елену Анатольевну  можно говорить бесконечно и только хорошее. Она и  волонтер, и активист, и мастер добрых дел.   Инициатор  организации помощи участникам СВО в деревне Камеево   успевает   заниматься и другими общественными делами во благо малой родины.  Уже  не первые выборы  проходят под наблюдением блогера-наблюдателя  Елены Шамидановой.

Е. Шамиданова из д. Камеево Мишкинского района много лет наблюдает за выборамиЕ. Шамиданова из д. Камеево Мишкинского района много лет наблюдает за выборами
Е. Шамиданова из д. Камеево Мишкинского района много лет наблюдает за выборами

- Выборы  на нашем участке проходят  спокойно, нарушений нет, -  говорит Елена Анатольевна. -  Избирательный участок √2648 стал не только местом для выполнения гражданского долга, но и для добрых сюрпризов и тёплых встреч. Жители села приходят на голосование с отличным настроением и даже с букетами цветов. Дарят их членам избирательной комиссии, делают красивые фото. А в замен председатель УИК угощает их вкусным чаем и сладостями.
Для местных жителей этот жест стал маленьким, но очень душевным событием - словно даже в серьёзный день выборов нашлось место для доброго символа. Голосоване — это не просто дата в календаре. Это возможность каждого из нас повлиять на то, как будет жить наш родной край, наши города и сёла.Я сделала свой выбор, потому что мне небезразлично будущее моих детей и моей страны.

Автор:Фирдаус Кадикова
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