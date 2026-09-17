Арсен Шаяхметов: "Наблюдение становится  механизмом управления

До выборов 2026 года остаются считанные часы. В преддверии этого важного события Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) представила свой традиционный экспертно‑аналитический доклад — «Готовность системы общественного наблюдения к единому дню голосования 2026 года».

Основные положения доклада:

- система общественного наблюдения подошла к выборам 18–20 сентября 2026 года как сформированная и устойчивая инфраструктура;

- к мониторингу привлечены тысячи подготовленных наблюдателей, задействованы региональные штабы и экспертные группы;

- приоритетным направлением работы названо противодействие информационным провокациям и фейкам, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта;

- особенностью кампании 2026 года стало полноценное участие и наблюдение в новых субъектах РФ с учетом специфики безопасности.

Комментирует документ эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами Республики Башкортостан, политолог и старший преподаватель кафедры политологии и связей с общественностью УУНиТ Арсен Шаяхметов:

"Данная избирательная кампания показывает, что наблюдение - это не только физическое присутствие человека на избирательном участке. Оно превращается в многоуровневую систему, которая должна сопровождать весь процесс – от фиксации инцидента до его юридической квалификации и интерпретации. Сегодня один и тот же сигнал должен пройти несколько уровней проверки, особенно если речь идет о сообщениях в социальных сетях, видеоматериалах или утверждениях о нарушениях.

В современной информационной среде ценность имеет уже не сам факт появления сообщения о нарушении, а способность быстро установить, что именно произошло, где это произошло и подтверждается ли информация независимыми источниками.

Вместе с цифровизацией голосования неизбежно растет значение профессиональной экспертизы. Единые методики, обучение и алгоритмы передачи информации позволяют сопоставлять сигналы из разных регионов и одновременно снижают зависимость оценки от субъективного восприятия конкретного наблюдателя.

Есть и еще одна важная сторона. В условиях высокой скорости информационного потока доверие к выборам сегодня формируется не только на избирательном участке. Оно формируется в течение нескольких часов после появления любого спорного сообщения. Если информация проверена и обстоятельства быстро разъяснены, единичный инцидент не получает дальнейший шлейф. Поэтому общественное наблюдение фактически становится еще и механизмом управления информационными рисками вокруг выборов".

Фото Дмитрия Сагитова