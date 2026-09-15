Встреча с делегацией Королевства Саудовская Аравия

Глава Башкортостана выразил признательность представителям делегации за визит в республику.

– Символично, что он проходит в год 100-летнего юбилея с момента установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Исторически нас связывает имя первого полномочного представителя Советской России в арабских странах, уроженца Башкортостана Карима Хакимова, ставшего личным другом главы-основателя правящей ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда, – сказал Радий Хабиров. – Активно развиваются и торгово-экономические отношения. Растёт товарооборот, башкирские компании активно работают над реализацией совместных с саудовскими партнёрами проектов. При этом потенциал нашего взаимодействия очень высок. Уверен, что, объединив наши ресурсы, технологии и инвестиции, мы можем достичь хороших результатов.

Руководитель региона рассказал о компетенциях региона в нефтедобыче и переработке, газохимической отрасли, машиностроении, сельском хозяйстве, отметив возможности поставок широкой номенклатуры продукции.

Советник Королевского двора Короля Саудовской Аравии поблагодарил руководство Башкортостана за тёплый приём и выразил заинтересованность в укреплении взаимоотношений с республикой.

– Во время визита мы посетили в Бижбулякском районе музей Карима Хакимова, который действительно внёс большой вклад в развитие сотрудничества между нашими странами. Спасибо за то, что вы храните память об истории и людях, которые связали наши народы, – сказал Таха Салех Ахмед Мухаммед. – Мы видим и новые возможности сотрудничества с Башкортостаном, которые хотели бы использовать для реализации конкретных проектов стратегического характера.

В числе перспективных направлений сотрудничества представители делегации особо отметили туристический потенциал Башкортостана – разнообразие ландшафтов, уникальные природные объекты, культурные традиции, национальную кухню и гостеприимство жителей региона. Их презентация за рубежом могла бы способствовать увеличению турпотока.

Таха Салех Ахмед Мухаммед пригласил делегацию Башкортостана посетить Саудовскую Аравию, чтобы подробнее рассказать о республике и определить новые направления сотрудничества.

Радий Хабиров в свою очередь сообщил, что в Уфе планируют создать музей, посвящённый выдающимся уроженцам Башкортостана. Одну из экспозиций посвятят жизни и деятельности Карима Хакимова. Кроме того, в столице республики появится памятник этому государственному деятелю. Глава Башкортостана пригласил делегацию Саудовской Аравии принять участие в церемонии его открытия.