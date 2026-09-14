Встреча с Послом Йеменской Республики в России Ахмедом Салемом Аль-Вахейши

Руководитель региона отметил, что через два года исполнится 100 лет со дня установления официальных российско-йеменских отношений. Йемен стал одним из первых арабских государств, установивших дипломатические отношения с Советским Союзом.

– Первым полномочным представителем Советской России в арабских странах и Королевстве Хиджаза был уроженец Башкортостана Карим Хакимов. Поэтому наш регион имеет непосредственное отношение к предстоящей годовщине, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня между нашими государствами поддерживается конструктивный диалог, в особенности в области науки, образования, культуры. Постепенно восстанавливается и торгово-экономическое сотрудничество.

Глава Башкортостана отметил серьёзные компетенции региона в нефтегазовой сфере, машиностроении, сельском хозяйстве и высоко оценил потенциал взаимодействия в этих отраслях.

Ещё одно перспективное направление – сотрудничество в научно-образовательной сфере. Так, в прошлом учебном году в башкирских университетах обучалось 40 студентов из Йемена.

Руководитель региона рассказал о формировании современной инфраструктуры высшего образования, в частности, строительстве в Уфе Межвузовского студенческого кампуса, где будут проживать и иностранные студенты. Радий Хабиров пригласил зарубежную делегацию принять участие в церемонии открытия масштабного объекта.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Йемена в России отметил большой вклад Карима Хакимова в развитие российско-арабских отношений. Ахмед Салем Аль-Вахейши выразил заинтересованность в совместной работе с российской стороной по укреплению топливно-энергетического комплекса Йемена. Хорошие перспективы имеют и другие направления сотрудничества.

– Уверен, что эта встреча в Год единства народов России будет способствовать нашим гармоничным отношениям, придаст импульс взаимодействию с Башкортостаном в различных областях, – сказал Ахмед Салем Аль-Вахейши.

Посол Йемена в России также выступил с инициативами подготовить положения будущего соглашения о развитии сотрудничества с регионом, а также придать двум городам Башкортостана и Йемена статус побратимов.

Глава Башкортостана поддержал предложения и поручил Министерству внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона проработать эти темы.

– Мы признательны вам, господин Посол, за визит в республику. Благодаря ему наши многосторонние отношения будут развиваться активнее, – подчеркнул Радий Хабиров.

https://glavarb.ru/ru/news/event/vstrecha-s-poslom-yemenskoy-respubliki-v-rossii-ahmedom-salemom-al-vaheyshi-92275/