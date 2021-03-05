Глава Ростеха посетил в Башкирии крупные уфимские промпредприятия

Сердюков и Хабиров посетили сборочные цеха УАП "Гидравлика", а также станцию для испытаний и ознакомились с продукцией, которая производится предприятием. Кроме того, чиновники посетили и ООО "ЕСМ", что также располагается на территории, которая принадлежит предприятию "Гидравлика". Алексей Долгушин, занимающий должность генерального директора "ЕСМ", рассказал высокопоставленным гостям о возможностях, благодаря которым существует возможность увеличения объемов производства. В ответ на это Радий Хабиров пригласил руководство ООО "ЕСМ" на ближайшее заседание "Промчаса" в правительстве Башкортостана для обсуждения данных инициатив.