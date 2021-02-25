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Политика
25 Февраля 2021, 15:25

Хабиров раскритиковал работу Минтранса и «Башкиравтодора» из-за возросшего числа аварий на дорогах

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, раскритиковал работу дорожных служб в последние дни. Ведь причинами многих ДТП на дорогах стали морозы и метель.

Только за 23 и 24 февраля в Башкортостане произошло 11 ДТП, в которых 19 человек пострадали. На номер 112 было совершено более тысячи звонков и большинство людей просили помощи из-за того, что застряли на дороге.
На встрече с представителями "Башкиравтодора" и регионального Минтранса Хабиров обсудил и массовую аварию, которая произошла 23 февраля в Аургазинском районе. Конечно, метель и вызванная ею плохая видимость, не способствуют нормальной работе дорожных служб. В конце встречи, руководитель региона поручил представителям вышеупомянутых ведомств наладить качественную работу, а также установить, по примеру Татарстана, камеры фиксации нарушений на автодорогах федерального назначения.
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