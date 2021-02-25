Арест Урала Рахимова обсуждает политическая общественность Башкирии

Глеб Глебов, врачи и блогер, отметил, что очень уважает Муртазу Рахимова, поэтому его состояние ему небезразлично. Но, по мнению Глебова, если его сын совершил какие-то преступления, то полученные им деньги от этого следует вернуть в республиканский бюджет.
По словам Азата Галиуллина, политического обозревателя, арест Урала Рахимова может стать показателем трансформации политической системы. Ведь ранее в Башкирии у президента была определенная роль. А после прояснения всех фактов не исключено, что без серьезных обвинений просто не обойдется. Для Галиуллина очевидно, что арест сына Рахимова связан с этим, ведь после этого его договоренности с отцом потеряют свою силу.
Ростислав Мурзагулов, глава Общественной Палаты Башкортостана спрогнозировал, что если данные о задержании Рахимова-младшего получат подтверждение и его вышлют в РФ, то это станет серьезным ударом по политическому влиянию семьи Рахимовых. По словам Мурзагулова, политический ландшафт в регионе серьезно поменяется, влияние Рахимовых сойдет на нет, если последние негативные данные об их семье подтвердятся.