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Политика
25 Февраля 2021, 11:23

Арест Урала Рахимова обсуждает политическая общественность Башкирии

Накануне в ряде Telegram-каналов, которые связывают с силовыми структурами, была опубликована информация о задержании в Австрии Урала Рахимова, сына бывшего президента Башкортостана. Свое мнение на этот счет высказал ряд известных людей.

Глеб Глебов, врачи и блогер, отметил, что очень уважает Муртазу Рахимова, поэтому его состояние ему небезразлично. Но, по мнению Глебова, если его сын совершил какие-то преступления, то полученные им деньги от этого следует вернуть в республиканский бюджет.

По словам Азата Галиуллина, политического обозревателя, арест Урала Рахимова может стать показателем трансформации политической системы. Ведь ранее в Башкирии у президента была определенная роль. А после прояснения всех фактов не исключено, что без серьезных обвинений просто не обойдется. Для Галиуллина очевидно, что арест сына Рахимова связан с этим, ведь после этого его договоренности с отцом потеряют свою силу.
Ростислав Мурзагулов, глава Общественной Палаты Башкортостана спрогнозировал, что если данные о задержании Рахимова-младшего получат подтверждение и его вышлют в РФ, то это станет серьезным ударом по политическому влиянию семьи Рахимовых. По словам Мурзагулова, политический ландшафт в регионе серьезно поменяется, влияние Рахимовых сойдет на нет, если последние негативные данные об их семье подтвердятся.
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