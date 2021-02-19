«Вижу первые шаги, они решительны»: Хабиров о деятельности нового мэра Уфы

По словам Хабирова, Греков рассказал не только о достижениях столицы Башкортостана, но и уделил внимания проблемам города, которые требуют взвешенного подхода. Ведь, несмотря на статус столицы Башкирии в городе много дворов, куда страшно войти, грунтовых дорог и темных мест. Жители Уфы нервничают из-за высоких коммунальных тарифов, которая является комплексной проблемой и должна быть решена, как можно быстрее. Вопросов, по мнению Хабирова, крайне много.

Он также добавил, что городу требуется "полевой", а не "паркетный" руководитель. И видно, что первые шаги Грекова свидетельствуют о его профессионализме и решительности. Хабиров считает, что депутаты сделали правильный выбор в пользу кандидатуры Грекова.

Со своей стороны, руководитель Башкортостана пообещал градоначальнику Уфы полную поддержку и слаженность в действиях, чтобы до 2024 года в Уфе было много качественных инфраструктурных объектов для комфортной жизни.