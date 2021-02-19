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19 Февраля 2021, 18:11

В Башкирии подписан указ о подготовке к празднованию в 2024 году 450-летия основания Уфы

Радий Хабиров, глава Башкирии, сегодня, 19 февраля, подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия со дня основания Уфы в 2024 году.

С этой целью, согласно документу, был образован оргкомитет по подготовке к празднованию данного события. Также определили персональный состав, который будет строить работу в тесном сотрудничестве с федеральным оргкомитетом.
Оргкомитет разработает и утвердит план мероприятий с руководством города, а также сформирует проектные офисы для его реализации.
Источники финансирования празднования юбилея Уфы опеределит правительство Башкортостана.
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