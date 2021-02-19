В Башкирии подписан указ о подготовке к празднованию в 2024 году 450-летия основания Уфы
Радий Хабиров, глава Башкирии, сегодня, 19 февраля, подписал указ о подготовке к празднованию 450-летия со дня основания Уфы в 2024 году.
С этой целью, согласно документу, был образован оргкомитет по подготовке к празднованию данного события. Также определили персональный состав, который будет строить работу в тесном сотрудничестве с федеральным оргкомитетом.
Оргкомитет разработает и утвердит план мероприятий с руководством города, а также сформирует проектные офисы для его реализации.
Источники финансирования празднования юбилея Уфы опеределит правительство Башкортостана.
Читайте нас в
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87