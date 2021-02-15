Пост Хабирова о поездке в Ишимбай прокомментировали известные люди Башкирии

Хабиров написал, что он рад за молодых руководителей муниципалитетов, которые заботятся о населении и территориях.

Эксперты считают, что пост Хабирова можно расценивать, как поддержку Абдрахманова, на которого оказывается стороннее давление.

Активно комментируют пост лидера Башкортостана и жители. Например, Ростислав Мурзагулов, глава Общественной палаты Башкирии, отметил, что скоро все станет на свои места, в том числе и на БСК, после чего станет ясна роль каждого участника в этой нашумевшей истории.

Спортсмен Эльбрус Нигматуллин поддержал Хабирова и назвал Абдрахманова "духовитым" человеком, выдержавшим многое.

Также свой комментарий оставил и Азат Бадранов, вице-премьер правительства РБ. Он подчеркнул, что фото говорит о надежности команды управленцев.

Свою реакцию высказал и Яков Кугубаев, депутат Госсобрания РБ, который отметил, что молодым активистам часто приходится сталкиваться с препятствиями в виде управленцев с большим опытом. Но Кугубаев добавил, что именно молодежь может внести в жизнь изменения и инновации.