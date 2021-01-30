Хабиров выступил против инициативы отчислять студентов за участие в несанкционированных митингах
Глава РБ Радий Хабиров негативно принял проект закона об отчислении студентов за участие в несанкционированных митингах.
Он отметил, что это совершенно излишняя и ненужная инициатива и он категорически против нее. Хабиров уверен в несостоятельности законопроекта и попросил Нагорного завершить данный процесс.
Руководитель региона при этом попросил чиновников активнее вести диалог с местными жителями и, в частности, с молодежью.
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