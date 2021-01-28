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Политика
28 Января 2021, 14:40

Глава Башкирии рассказал о своей ответственности за тех, кто критикует влась

Радий Хабиров, глава Башкирии, во время своего ежегодного Послания обратился ко всем жителям Башкортостана с разными взглядами и убеждениями.

Хабиров отметил, что он, как руководитель Башкирии, отвечает за всех до единого жителей республики, как молодых, так и стариков. И все они имеют разные жизненные позиции, убеждения и взгляды. И даже за тех, кто справедливо критикует власти.
Тем не менее, Хабиров выразил уверенность, что общий путь будет пройден достойно, если будет проявляться мудрость, общая воля, упорство в достижении цели, а также уважение друг к другу. И конечно, должно быть единство.
Завершая свое выступление, руководитель Башкортостана отметил, что тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет, а все мечты обязательно будут воплощены в реальность.
https://www.bashinform.ru/longread/poslanie_habirova_2021
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