Глава Башкирии рассказал о своей ответственности за тех, кто критикует влась

Хабиров отметил, что он, как руководитель Башкирии, отвечает за всех до единого жителей республики, как молодых, так и стариков. И все они имеют разные жизненные позиции, убеждения и взгляды. И даже за тех, кто справедливо критикует власти.

Тем не менее, Хабиров выразил уверенность, что общий путь будет пройден достойно, если будет проявляться мудрость, общая воля, упорство в достижении цели, а также уважение друг к другу. И конечно, должно быть единство.

Завершая свое выступление, руководитель Башкортостана отметил, что тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет, а все мечты обязательно будут воплощены в реальность.