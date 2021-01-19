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Политика
19 Января 2021, 13:38

Глава Башкирии рассказал в эфире "Россия 24" подробности об антиковидном паспорте

Радий Хабиров, руководитель Башкортостана, дал интервью телеканалу "Россия 24". Он поведал о подготовке Башкортостана к массовой вакцинации от COVID-19, а также о вводе в республике так называемых антиковидных паспортов.

На последнем вопросе руководитель Башкирии остановился отдельно. Отметим, что такие документы будут выдаваться людям, которые переболели коронавирусом или вакцинировались и уже имеют антитела.
Паспорт будет давать определенные преимущества в режиме самоизоляции, но ношение масок все равно будет обязательным. Документ будет доступен в виде QR-кода, который нужно будет распечатать или его можно будет показать на экране смартфона.
Хабиров также поведал о процессе противоковидной вакцинации в регионе. Он сказал, что это действительно решение огромной проблемы, борьба с которой идет уже целый год.
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