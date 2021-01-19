Глава Башкирии рассказал в эфире "Россия 24" подробности об антиковидном паспорте

На последнем вопросе руководитель Башкирии остановился отдельно. Отметим, что такие документы будут выдаваться людям, которые переболели коронавирусом или вакцинировались и уже имеют антитела.

Паспорт будет давать определенные преимущества в режиме самоизоляции, но ношение масок все равно будет обязательным. Документ будет доступен в виде QR-кода, который нужно будет распечатать или его можно будет показать на экране смартфона.

Хабиров также поведал о процессе противоковидной вакцинации в регионе. Он сказал, что это действительно решение огромной проблемы, борьба с которой идет уже целый год.