Договориться не получится: Правительство Башкирии не будет покупать акции БСК

По его словам, республика хотела взять на себя ответственность, если руководители предприятия не могут обеспечить существование предприятия без разработки Куштау. Но вместо нормального диалога, руководители БСК начали прибегать к шантажу государства через увольнение работников и остановку производства. В правительстве Башкирии данные действия оценили, как отсутствие желания договариваться.

Хабиров сказал, что теперь единственной возможность получения государством возможности управления БСК является признание незаконными сделок 2007 и 2013 годов, что стали причиной отчуждения госдоли в предприятии, снизившейся с 62 до 38 процентов. По предварительным оценкам, ущерб от приватизации БСК оценивается в десятки миллиардов рублей.

Сейчас Следственный комитет РФ проверяет законность размывания госдоли в компании по поручению Владимира Путина, президента России.