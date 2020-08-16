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Политика
16 Августа 2020, 22:06

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау и призвал к поиску компромиссов

Радий Хабиров, глава Башкортостана, сегодня, 16 августа, провел встречу с защитниками Куштау. Ему удалось достигнуть некой договоренности с активистами.

Хабиров отметил, что сегодня БСК покидает гору, но и активисты также должны уйти. Более того, он дал слово, что Куштау никто трогать не будет, до момента формирования некой позиции, которая устроит всех.
Руководитель Башкирии также поддержал идею создания Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил представителей экоактивистов принять участие в заседании совета, что состоится уже завтра, 17 августа.
Он согласился с позицией, что "Сода" должна убрать весь мусор, что образовался за время, пока велась хозяйственная деятельность на Куштау.
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