Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с защитниками Куштау и призвал к поиску компромиссов

Хабиров отметил, что сегодня БСК покидает гору, но и активисты также должны уйти. Более того, он дал слово, что Куштау никто трогать не будет, до момента формирования некой позиции, которая устроит всех.

Руководитель Башкирии также поддержал идею создания Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил представителей экоактивистов принять участие в заседании совета, что состоится уже завтра, 17 августа.