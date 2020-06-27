«Поступательное движение вперед»: Хабиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

В ходе голосования Радий Хабиров дал комментарий отметив, что республика голосует за планомерное и поступательное движение вперед. Поправки в основной закон, по мнению Хабирова, отражают изменения, происходящие в стране, позволят изменить социальную жизнь и международные отношения.

Особо Хабиров отметил, что лично для него Конституция - это спокойствие и понимание перспектив развития. Жители страны, принимающие участие в голосовании, осознают важность события и совершают выбор, по которому дальше пойдет Россия, каким будет наше общество и как будет устроена жизнь будущих поколений.