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Политика
27 Июня 2020, 18:38

«Поступательное движение вперед»: Хабиров принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан, сегодня 27 июня, вместе с супругой Каринэ Владимировной принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Избирательный участок главы региона расположен в КЗ "Башкортостан".

В ходе голосования Радий Хабиров дал комментарий отметив, что республика голосует за планомерное и поступательное движение вперед. Поправки в основной закон, по мнению Хабирова, отражают изменения, происходящие в стране, позволят изменить социальную жизнь и международные отношения.
Особо Хабиров отметил, что лично для него Конституция - это спокойствие и понимание перспектив развития. Жители страны, принимающие участие в голосовании, осознают важность события и совершают выбор, по которому дальше пойдет Россия, каким будет наше общество и как будет устроена жизнь будущих поколений.
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