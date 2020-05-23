Политические и общественные деятели Башкирии: общественные движения должны сплачивать

Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре считает, что решение суда справедливое, и оно основано на доводах и доказательствах. Организацию признали деструктивной, так как ее деятельность способствовала разжиганию национальной вражды и нарушению спокойствия в обществе.

Лилия Салаватовна уверена, что деятельность различных общественных организаций, в том числе и национальных, должна объединять общество: проводить увлекательные гастроли, реализовывать проекты по сохранению языка и культуры, привлекать республиканские и федеральные гранты. Именно такие проекты вызывают понимание и признание и у жителей республики, и у земляков, которые проживают за пределами Башкортостана и России. Большая часть общественных организаций, которые действуют на территории республики, по мнению Гумеровой, направлены на творческую и плодотворную деятельность, поэтому сенатор всегда поддерживала и будет в будущем поддерживать позитивные и конструктивные творческие идеи.

Азамат Буранчин, кандидат исторических наук, сотрудник Центра гуманитарных исследований Министерства культуры РБ уверен, что деятели "Башкорт" основной упор в деятельности организации делали на архаичные модели поведения. Руководители "Башкорта" чаще всего выступали от имени народа, при этом не имели никаких оснований на это и не учитывали мнение других представителей и социальных групп. Буранчин отметил, что сегодня в башкирском обществе начал вырабатываться иммунитет против идеологии национализма, который утратил свою функцию в силу разновидности социума. Это вызвало необходимость разработки современных интеграционных механизмов консолидации эпоса, в том числе учитывая общегражданские ценности. Именно в этом состоит историческая логика развития народа на современном этапе.