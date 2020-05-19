Максима Ульчева назначили на должность руководителя Агентства по печати и СМИ Башкирии

Распоряжение о назначении Ульчева на должность уже подписано Радием Хабировым, руководителем Башкортостана.

Отметим, что Борис Мелкоедов, что ранее был руководителем ведомства возглавил Зилаирский район в марте 2020 года.

Новый руководитель агентства закончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности "Информационные системы в экономике". До назначения на должность успел побывать замначальника управления экономической и социальной политики администрации главы Башкирии, а также замминистра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства. А в течение последних 10 лет она занимал должность гендиректора информагентства "Башинформ".