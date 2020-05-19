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Политика
19 Мая 2020, 23:04

Максима Ульчева назначили на должность руководителя Агентства по печати и СМИ Башкирии

В Башкирии назначили руководителя агентства по СМИ. Им стал 44-летний Максим Ульчев.

Распоряжение о назначении Ульчева на должность уже подписано Радием Хабировым, руководителем Башкортостана.
Отметим, что Борис Мелкоедов, что ранее был руководителем ведомства возглавил Зилаирский район в марте 2020 года.
Новый руководитель агентства закончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности "Информационные системы в экономике". До назначения на должность успел побывать замначальника управления экономической и социальной политики администрации главы Башкирии, а также замминистра внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства. А в течение последних 10 лет она занимал должность гендиректора информагентства "Башинформ".
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