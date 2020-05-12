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Политика
12 Мая 2020, 00:29

В Башкирии указом Хабирова разрешили свободное передвижение

Президент России Владимир Путин наделил глав регионов полномочиями самим принимать решения по выходу из режима самоизоляции в зависимости от ситуации в каждом конкретном субъекте. В связи с этим, Радий Хабиров подписал указ о мерах, которые будут введены в Башкирии по вопросу предотвращения распространения коронавируса.

Хабиров заявил, что будут введены три типа регулирования производственной деятельности наших организаций и предприятий.
Первое на что следует обратить внимание - это перечень предприятий и организаций, которым по-прежнему запрещено работать. В этот перечень входят бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры, музеи и другие учреждения, где имеется массовое скопление людей и высока вероятность инфицирования.
Ряду предприятий разрешено работать – например, непродовольственные магазины, но при условии, что будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические правила, требования к площади, отдельный вход.
Кроме того, есть предприятия и организации, которые уже работают, они дальше продолжат свою деятельность без каких либо ограничений кроме одного - это соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Конкретный перечень видов деятельности и предприятий по категориям будет выпущен в самое ближайшее время.
Также Радий Фаритович пояснил, что разрешается свободное перемещение граждан и все ограничительные меры снимаются. Портал дорога02 будет закрыт с 00 часов 12 мая. Будут открыты скверы, парки для посещений при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.
Для жителей, которые страдают хроническими заболеваниями и имеющие возраст 65 лет и старше, с 18.00 до 6.00 утра будет запрещен выход на улицу.
Для детей школьного возраста устанавливаются следующие запрещенные часы для прогулок - с 20.00 до 14.00 следующих суток.
Контроль за масочным режимом будет усилен в магазинах, МФЦ, в общественном транспорте, банках и в иных общественных местах. Правоохранительные и проверяющие органы перейдут в режим усиленной работы.
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