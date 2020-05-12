В Башкирии указом Хабирова разрешили свободное передвижение

Хабиров заявил, что будут введены три типа регулирования производственной деятельности наших организаций и предприятий.

Первое на что следует обратить внимание - это перечень предприятий и организаций, которым по-прежнему запрещено работать. В этот перечень входят бассейны, фитнес-клубы, кинотеатры, музеи и другие учреждения, где имеется массовое скопление людей и высока вероятность инфицирования.

Ряду предприятий разрешено работать – например, непродовольственные магазины, но при условии, что будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические правила, требования к площади, отдельный вход.

Кроме того, есть предприятия и организации, которые уже работают, они дальше продолжат свою деятельность без каких либо ограничений кроме одного - это соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Конкретный перечень видов деятельности и предприятий по категориям будет выпущен в самое ближайшее время.

Также Радий Фаритович пояснил, что разрешается свободное перемещение граждан и все ограничительные меры снимаются. Портал дорога02 будет закрыт с 00 часов 12 мая. Будут открыты скверы, парки для посещений при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Для жителей, которые страдают хроническими заболеваниями и имеющие возраст 65 лет и старше, с 18.00 до 6.00 утра будет запрещен выход на улицу.

Для детей школьного возраста устанавливаются следующие запрещенные часы для прогулок - с 20.00 до 14.00 следующих суток.