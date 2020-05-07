Рейтинг Хабирова среди глав субъектов России поднялся на 6 место

Рейтинг составляется Агентством политических и экономических коммуникаций. По результатам апрельского рейтинга он поднялся на 6 место, в предыдущем же месяце был на 9 месте.
Влияние руководителя региона усилилось при поддержке бизнеса. По сообщению UfaTime.ru из бюджета республики на антикризисные меры будут выделены 30 миллиардов рублей.
Радий Фаритович опередил Рустама Минниханова, руководителя Республики Татарстан. Но уступил мэрам городов Москва и Санкт-Петербург, руководителям Тульской и Московской областей, главе Чечни.