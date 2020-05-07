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Политика
7 Мая 2020, 19:54

Андрей Назаров обратился к российским интернет-компаниям по вопросу максимального покрытия территории республики интернетом

В Правительстве республики состоялось онлайн-совещание по обеспечению населенных пунктов качественной интернет-связью. В совещании приняли участие операторы связи и интернет-провайдеры.

Геннадий Разумикин, руководитель Министерства цифрового развития республики доложил о способах взаимодействия министерства с телекоммуникационными компаниями для решения вопросов покрытия населенных пунктов сетями связи. Кроме того, он сообщил об инвестиционных планах провайдеров, которую ведут свою деятельность в республике.
Также были заслушаны рекомендации представителей организаций, которые предоставляют Интернет услуги, и сообщили о готовности к сотрудничеству.
Кроме того, на совещании обсудили о возможностях софинансирования данного проекта, который необходим для улучшения качества жизни населения.
В ходе совещания были разобраны технологические нюансы инфраструктуры связи, а также организационные риски, которые могут возникнуть. Проект требует немалых вложений, в том числе и бюджетный ассигнований, в строительство сетей и возведение базовых станций.
Андрей Назаров, вице-премьер республики поручил правильно подойти к решению данного вопроса. Также он сообщил, что 12 мая правительство республики обратится к телекоммуникационным компаниям с программой по организации покрытия и полного охвата территории республики интернетом.
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