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30 Марта 2020, 22:02

В Башкирии смогли доказать героическую личность генерала Шаймуратова

Ростислав Мурзагулов являющийся членом общественной палаты РФ, полагает, что генерал Шаймуратов не удостаивался звезды Героя из-за жестких правил.

Причиной всему были обстоятельства гибели генерала, которые были неизвестны.
"...Если бы мы не добились справедливости даже для него, то можно ли было бы рассчитывать на справедливость для нас с вами, обычных людей, не суперменов? А теперь - можно. . А это - важно", - написал в соцсетях Мурзагулов.
Напомним читателям, что сегодня Владимир Путин своим указом посмертно наградил звездой Героя России командира 112-й Башкавдивизии М.Шаймуратова. Об этом событии в соцсетях рассказал Глава Башкирии Р.Хабиров.
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