В Башкирии смогли доказать героическую личность генерала Шаймуратова

Причиной всему были обстоятельства гибели генерала, которые были неизвестны.
"...Если бы мы не добились справедливости даже для него, то можно ли было бы рассчитывать на справедливость для нас с вами, обычных людей, не суперменов? А теперь - можно. . А это - важно", - написал в соцсетях Мурзагулов.
Напомним читателям, что сегодня Владимир Путин своим указом посмертно наградил звездой Героя России командира 112-й Башкавдивизии М.Шаймуратова. Об этом событии в соцсетях рассказал Глава Башкирии Р.Хабиров.