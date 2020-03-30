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Политика
30 Марта 2020, 20:03

Командир 112-й Башкавдивизии указом Путина получил звезду Героя России посмертно

Генерал армии М. Шаймуратов получил звезду Героя России посмертно.

Указ об этом подписал Президент страны В.Путин. О высокой награде командира прославленной 112-й Башкавдивизии рассказал в соцсетях руководитель региона Р.Хабиров. В своем посте он отметил, что восстановлена историческая справедливость.
«И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Миннигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России. И есть что-то символичное, что произошло это в годы новых испытаний для всего мира. Ничего случайного в жизни не бывает. Это - повод задуматься. Объединиться вокруг нашей славной истории. Быть достойными Великих людей», — отметил Радий Хабиров.
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