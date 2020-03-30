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Политика
30 Марта 2020, 14:05

Главу сельсовета в Башкирии уволили за нарушение режима самоизоляции

Не дожидаясь официального увольнения глава СП Ермолаевское в Куюргазинском районе Башкирии написал заявление по собственному.

Чиновник попался на нарушении правил самоизоляции после отдыха в Доминикане. О вопиющем случае безответственности сообщил Глава Башкирии Р.Хабиров.
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