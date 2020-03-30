Главу сельсовета в Башкирии уволили за нарушение режима самоизоляции
Не дожидаясь официального увольнения глава СП Ермолаевское в Куюргазинском районе Башкирии написал заявление по собственному.
Чиновник попался на нарушении правил самоизоляции после отдыха в Доминикане. О вопиющем случае безответственности сообщил Глава Башкирии Р.Хабиров.
Читайте нас в
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87