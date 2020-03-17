"Своих не бросаем": Башкирия возвратит застрявших на границе из-за коронавируса земляков

Из-за введенного карантина граждане были сняты с поезда. Благодаря дипломатическим переговорам представителей администрации главы Башкирии с посольством страны в Казахстане вопрос был решен положительно.
В данный момент 15 человек являющихся жителями республики направляются в автобусе в Соль-Илецк из города Актобе. Их там встретит башкирская сторона и довезет до Уфы.
В данной истории деятельное участие принял и Курултай башкир в Казахстане. Землячество готово оказать посильную помощь в Актобе. В администрации главы республики поддержали слова Радия Хабирова, который сказал в одном из выступлений: "Мы своих не бросаем".