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Политика
17 Марта 2020, 16:07

"Своих не бросаем": Башкирия возвратит застрявших на границе из-за коронавируса земляков

Руководство республики намерено возвратить на родину своих жителей, которые на данный момент находятся на границе между Казахстаном и Узбекистаном и не могут выехать из-за коронавируса.

Из-за введенного карантина граждане были сняты с поезда. Благодаря дипломатическим переговорам представителей администрации главы Башкирии с посольством страны в Казахстане вопрос был решен положительно.
В данный момент 15 человек являющихся жителями республики направляются в автобусе в Соль-Илецк из города Актобе. Их там встретит башкирская сторона и довезет до Уфы.
В данной истории деятельное участие принял и Курултай башкир в Казахстане. Землячество готово оказать посильную помощь в Актобе. В администрации главы республики поддержали слова Радия Хабирова, который сказал в одном из выступлений: "Мы своих не бросаем".
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