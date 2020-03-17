"Своих не бросаем": Башкирия возвратит застрявших на границе из-за коронавируса земляков

Из-за введенного карантина граждане были сняты с поезда. Благодаря дипломатическим переговорам представителей администрации главы Башкирии с посольством страны в Казахстане вопрос был решен положительно.

В данный момент 15 человек являющихся жителями республики направляются в автобусе в Соль-Илецк из города Актобе. Их там встретит башкирская сторона и довезет до Уфы.