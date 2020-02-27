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Политика
27 Февраля 2020, 17:53

Представлять Башкирию в Общественной палате России будет Ростислав Мурзагулов

С 25 февраля начался процесс формирования нового 7-го состава Общественной палаты России. Его инициировал президент страны В.Путин. В ее состав войдут 168 человек.

На сайте Кремля уже размещены имена 40 кандидатов, которые имеют особые заслуги перед обществом и государством. Приглашенным необходимо в течение месяца ответить на предложение Президента.
Одновременно в региональных общественных палатах осуществляются выборы представителей региональных палат в ОП РФ. Сегодня, на заседании ОП Республики Башкортостан, было принято решение об избрании Ростислава Мурзагулова представителем республиканской палаты в Общественной палате РФ.
Р.Мурзагулов избран членом комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ 6-ого состава от Башкортостана в июне прошлого года. Он является председателем Совета директоров АО «Башинформ».
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