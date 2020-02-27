Представлять Башкирию в Общественной палате России будет Ростислав Мурзагулов

На сайте Кремля уже размещены имена 40 кандидатов, которые имеют особые заслуги перед обществом и государством. Приглашенным необходимо в течение месяца ответить на предложение Президента.

Одновременно в региональных общественных палатах осуществляются выборы представителей региональных палат в ОП РФ. Сегодня, на заседании ОП Республики Башкортостан, было принято решение об избрании Ростислава Мурзагулова представителем республиканской палаты в Общественной палате РФ.