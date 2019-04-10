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Политика
10 Апреля 2019, 12:52

В Башкирии начал действовать закон о штрафах за парковку на газонах

Сегодня, 9 апреля, на внеочередном десятом заседании депутаты Курултая-Госсобрания Башкирии окончательно приняли закон о введении штрафа за парковку на газонах и детских площадках. Теперь водителям стоянка в неположенном месте обойдется штрафом в размере от 1 до 35 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

За внесение изменений в республиканский Кодекс об административных нарушениях проголосовали 92 депутата, 8 были против. Стоит напомнить, это уже второе слушание закона, еще 28 марта он был принят в первом чтении, но отправлен на доработку. 4 апреля 2019 года все 8 поправок депутаты отклонили, лишь уточнили формулировку понятия газона. Согласно трактовке Госсобрания, под ним нужно понимать «покрытую травянистой, цветочной или древесно-кустарниковой растительностью поверхность земельного участка, имеющую ограничения в виде бортового камня и граничащая с твердым покрытием пешеходных, велопешеходных и велосипедных дорожек, дорог».


Напомним, борьба с недобросовестными водителями началась после жесткого требования Радия Хабирова. На оперативном совещании Правительстве РБ 8 апреля врио Главы Башкирии вновь напомнил о необходимости принятия закона.


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