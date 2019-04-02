В Башкирии в мобильном приложении по ямочному ремонту "Дорожный эксперт" выявили кучу недоработок

Глава ведомства сообщил, что приложение «Дорожный эксперт» полностью готово и доступно для скачивания в App Store и Google Play.







Радий Хабиров поручил проверить работу приложения руководителю рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей в соцсетях Елену Прочаковскую. В ходе проверки был выявлен целый ряд недоработок.







Тимур Мухаметьянов ответил, что все недоработки он принял к сведению. Работа ведется.



— Вы мое поручение не исполнили. Вы продемонстрировали приложение, которое является нерабочим. Эта программа не готова. Я повторно задаю вам вопрос: когда я получу программу, которая работает.



Начальник Госкомтранса РБ попросил дать ему неделю.