В Башкирии в мобильном приложении по ямочному ремонту "Дорожный эксперт" выявили кучу недоработок
На оперативном совещании в правительстве РБ председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов доложил о выполнении поручения врио Главы РБ Радия Хабирова — разработке мобильного приложения, интегрированного с интерактивной картой ямочного ремонта РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Глава ведомства сообщил, что приложение «Дорожный эксперт» полностью готово и доступно для скачивания в App Store и Google Play.
Радий Хабиров поручил проверить работу приложения руководителю рабочей группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей в соцсетях Елену Прочаковскую. В ходе проверки был выявлен целый ряд недоработок.
Тимур Мухаметьянов ответил, что все недоработки он принял к сведению. Работа ведется.
— Вы мое поручение не исполнили. Вы продемонстрировали приложение, которое является нерабочим. Эта программа не готова. Я повторно задаю вам вопрос: когда я получу программу, которая работает.
Начальник Госкомтранса РБ попросил дать ему неделю.
— Хорошо, я дам вам неделю, — ответил Радий Хабиров.
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