В Башкирии рассмотрели 130 инвестпроектов в 57 муниципалитетах

— Принцип проведения инвестчасов — принятие решения здесь и сейчас. Предпринимателю нужно решение конкретных проблем и понимание мер поддержки, — сказала Римма Бойцова. — Инвестчас — это диалог на равных за круглым столом. Необходимо исключить формат президиума, экзаменационного класса и председательства во главе стола. Предпринимателей надо приглашать по одному, неэтично раскрывать подробности коммерческой деятельности всему предпринимательскому сообществу. Не заставляйте ждать два часа за дверью потенциальных инвесторов. Надо максимально закрывать повестку сразу, не отправлять вопрос на проработку сотрудникам на долгие месяцы. Нужно давать конкретные поручения с конкретными сроками.