В Башкирии рассмотрели 130 инвестпроектов в 57 муниципалитетах
На оперативном совещании в Правительстве РБ с докладом об инвестчасах выступила и.о. председателя Госкомитета по предпринимательству и туризму РБ Римма Бойцова. Она рассказала, что 28 марта прошли инвестчасы в 57 муниципалитетах республики. Были рассмотрены более 130 инвестпроектов и предпринимательских инициатив почти на 7,5 миллиарда рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Принцип проведения инвестчасов — принятие решения здесь и сейчас. Предпринимателю нужно решение конкретных проблем и понимание мер поддержки, — сказала Римма Бойцова. — Инвестчас — это диалог на равных за круглым столом. Необходимо исключить формат президиума, экзаменационного класса и председательства во главе стола. Предпринимателей надо приглашать по одному, неэтично раскрывать подробности коммерческой деятельности всему предпринимательскому сообществу. Не заставляйте ждать два часа за дверью потенциальных инвесторов. Надо максимально закрывать повестку сразу, не отправлять вопрос на проработку сотрудникам на долгие месяцы. Нужно давать конкретные поручения с конкретными сроками.
Римма Бойцова попросила разрешения у врио Главы республики Радия Хабирова переименовать инвестчас в «Предпринимательский час».
— Можете переименовывать, у нашего бизнеса должны быть понятные коммуникации и взаимодействие с главами, — ответил Радий Хабиров. — В каждом муниципалитете должен быть ученый секретарь, который только этим занимается.
Идею инвестчасов может убить только формализм. Уважаемые главы, не надо пускать нам пыль в глаза, отчитываться, что заключили соглашение на пять миллиардов, на 25 миллиардов. Должна быть спокойная, рабочая схема, которая работает.
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