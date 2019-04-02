Радия Хабирова смутили аграрные показатели

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы РБ Радий Хабиров обратил внимание на то, что индекс производства в сельском хозяйстве падает – несмотря на то, что количество выделяемых средств увеличивается, сообщает сайт Newsbash.ru
«Меня эта цифра очень смущает. Сельское хозяйство, которое традиционно было гордостью нашей республики, падает существенно, прогноз на 2019 год тоже очень сильно смущает», - заявил врио главы РБ.
Он поручил проанализировать причины происходящего.
«Может мы где-то недорабатываем, но я полагаю, что эту негативную тенденцию надо ломать», - отметил Хабиров.
Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.
Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87