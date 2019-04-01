В Башкортостане на месяц вводится ограничение движения большегрузов
С 1 по 30 апреля 2019 года в Башкортостане вводится временное ограничение движения для грузового транспорта. Меры принимаются для сохранности автодорог регионального и межмуниципального значения.
Данное ограничение вводится в соответствие с Постановлением Правительства Республики Башкортостан №82 от 15 февраля 2019 года.
Ограничение устанавливается с целью защиты дорожного полотна от повреждений в период весенней распутицы и касается транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Движение транспортных средств по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет осуществляться при получении специального разрешения после возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда и оплаты госпошлины.
Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, почты и почтовых грузов;
- сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении на автомобильных дорогах аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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