В Башкортостане на месяц вводится ограничение движения большегрузов

Данное ограничение вводится в соответствие с Постановлением Правительства Республики Башкортостан №82 от 15 февраля 2019 года.







Ограничение устанавливается с целью защиты дорожного полотна от повреждений в период весенней распутицы и касается транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов. Движение транспортных средств по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с превышением предельно допустимой нагрузки на ось будет осуществляться при получении специального разрешения после возмещения причиненного автомобильным дорогам вреда и оплаты госпошлины.







Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:







- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;







- перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, почты и почтовых грузов;







- сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах;







- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;







- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении на автомобильных дорогах аварийно-восстановительных и ремонтных работ;



