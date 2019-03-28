В Мишкинском районе прошли мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период

С 9 часов в актовом зале администрации района было проведено очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Главными вопросами совещания были подготовка сил и средств Мишкинского звена БТП РСЧС на период весеннего паводка (были заслушаны руководители ведомственных аварийно-спасательных служб района по направлению их деятельности в обеспечении безопасного пропуска воды); организация подготовки добровольных пожарных формирований, патрульных и патрульно-контрольных групп к предстоящему весенне-летнему пожароопасному периоду (были заслушаны главы сельских поселений с постановкой задач по подготовки пожарной техники добровольных пожарных команд и дружин).

С 10 часов в ДЮСШ были проведены тренировочные пожарно-тактические учения с привлечением экстренных служб района, основной задачей, которых была проверка готовности администрации объекта к действиям в случае возникновения пожара. Согласно сценарию учений, была организована проверка работоспособности пожарных и ручных извещателей, средств связи, правильных действий при эвакуации и учета посетителей, отработаны вопросы по эвакуации детей на безопасный участок. В целом, личный состав подразделения, участники аварийных служб, обслуживающий персонал объекта с поставленной задачей справились на оценку «хорошо».



В 11.00 на территории главной площади райцентра перед зданием районного Дворца культуры состоялся смотр готовности сил и средств Мишкинского звена Башкирской территориальной подсистемы РСЧС. В смотре приняли участие все службы Мишкинского звена с техникой и спасательными группами — ПСЧ‑87, Отдел МВД, ЦРБ, Мишкинский газовый участок, ветеринарная служба, РУС, РЭС, ПЖКХ и ООО «СтройПроект». Открыли мероприятие председатель КЧС и ОПБ В. Ханов, начальник ПСЧ‑87 С. Вялов, главный специалист ГО ЧС Д. Латыпов, с приветственным словом выступил принявший участие в данном мероприятии глава администрации района Р. Мусин. Каждый руководитель спасательных служб доложил о готовности и порядке выполнения основных задач по своему предназначению. Данный смотр показал готовность служб к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с паводковым периодом. Кроме того, была продемонстрирована прицепная, емкостная техника специального предназначения, выделенная Госкомитетом республики по ЧС в сельские поселения для тушения как природных, так и техногенных пожаров в границах территорий и в населенных пунктах сельской местности. Для ознакомления с данной техникой были приглашены главы сельских поселений, которые также приняли участие в данном мероприятии.