В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»
Каждый четверг в 11:00 в Башкирии будет проходить муниципальный «Инвестчас». Его будут проводить главы районов и городов республики. Об этом на оперативном совещании в региональном Правительстве заявил врио Главы Башкирии Радий Хабиров.
Радий Хабиров, врио Главы РБ:
На «Инвестчасах» любой гражданин сможет получить ответы от главы, если даже захочет открыть продуктовую лавку. Это как принцип единого окна. Первые заседания должны пройти на этой неделе. Там должны присутствовать и представители нашего Инвестиционного часа.
Мероприятия начнутся с 28 марта. На этой неделе определят десять муниципалитетов. После каждого заседания должен быть протокол.
Радий Хабиров, врио Главы РБ:
Решаем две проблемы - приближаем власть к бизнесу. Бизнес должен получать ответы. Если до кого я не донес, будете проводить «Инвестчас» в прямом эфире.
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