В районах Башкирии каждый четверг будут проходить муниципальные «Инвестчасы»



На «Инвестчасах» любой гражданин сможет получить ответы от главы, если даже захочет открыть продуктовую лавку. Это как принцип единого окна. Первые заседания должны пройти на этой неделе. Там должны присутствовать и представители нашего Инвестиционного часа.