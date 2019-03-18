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Политика
18 Марта 2019, 13:20

В Башкирии ямочный ремонт планируют закончить 15 июня

За сутки дорожники в Башкирии должны будут залатать ямы, размер которых достиг 60см х 15см, а глубина достигла 5 см. Ямы меньшего размера будут устраняться в течение семи дней. Об том на еженедельном оперативном совещании в республиканском правительстве заявил руководитель регионального госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

«Для устранения дорожных дефектов подготовлена интерактивная карта республики, также разработаны прототипы программы и мобильного приложения, которые проходят тестирования. В общий доступ они поступят 1 апреля 2019 года, как вы [Радий Хабиров — прим. ред.] и поручили», — отметил в докладе Тимур Мухаметьянов.
Активную работу ямочного ремонта в Башкирии запланировано начать 15 апреля. Завершить – к 15 июня. Сроки одобрил врио главы республики, однако отметил, что все муниципалитеты должны будут предоставлять в региональный Гостранс еженедельный отчет об устраненных дорожных дефектах.
«По приложению. Ни одно из тех, что вы мне продемонстрировали — не работает. Цифровое приложение на всю республику должно быть одно, — подчеркнул Радий Хабиров. — Я для вас пример среднестатистического пользователя. Люди не будут разбираться, кому эта дорога принадлежит. Он сфотографировал, отправил и получил ответ».
Руководитель региона поручил после разработки и запуска единой республиканской программы закрыть все муниципальные. На данный момент они функционируют в Уфе и Стерлитамаке. Врио Главы считает, что с помощью единой системы возможен контроль деятельности всех муниципальных образований.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 16 марта Радий Хабиров выезжал на улицы Уфы и раскритиковал местные власти за низкие темпы ямочного ремонта. Кроме этого, руководитель республики попросил жителей прислать ему на страницу в соцсетях ямы, которые они хотели бы залатать. Пришло более 300 сообщений, которые в основном касаются столицы Башкирии.
Источник: http://www.bashinform.ru/news/1285894-v-bashkirii-yamochnyy-remont-planiruyut-zakonchit-15-iyunya/
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