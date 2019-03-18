В Башкирии проведут глобальные субботники: республика должна избавиться от пыли за 2 дня

Планы у властей амбициозные: Киреев отметил, что к маю республика должна избавиться от пыли. Помимо этого все деревья будут побелены, бордюры покрашены, а ветки - кронированы.

Министерство ЖКХ призвало всех граждан принять участие в глобальных субботниках. В республике на эти цели будет отведено 2 дня.

Михаил Киреев, врио вице-премьера Правительства РБ, и.о. министра ЖКХ:

Наше министерство предлагает определить период с 6 апреля по 11 мая месячником благоустройства. В целях улучшения экологической ситуации в республике 6 апреля и 20 апреля назначены едиными днями субботников. 6 апреля главам администрации необходимо привлечь всех. Организовать точки питания, парад коммунальной техники. Главам администрации просьба всем желающим выделить инвентарь. Приобрести грунт, семенной фонд. Помимо этого нужно организовать ежедневный выход техники и сотрудников в форме. Пыли на дорогах быть не должно. 6 апреля проводится уборка мусора, рыхление снега. 20 апреля – текущий ремонт и озеленение.

Радию Хабирову планы министерства понравились. Он отметил, что необходимо все города Башкирии сделать чистыми и нарядными к лету.

Радий Хабиров:

Я бы попросил вас все завершить до 1 мая. А если погода будет смущать, то 7 мая. При этом я прошу, после того, как 7 мая будет завершено, кураторы выезжают в районы и готовят сводную информацию о том, что города и районы приведены в порядок. Мы решаем две вещи: республика должна быть чистой и возрождаем субботники. Раньше мы студентами шли с песнями, это хорошая забытая традиция. Людей надо кормить: где-то кашей, где-то чаем напоить. И сделайте праздничную атмосферу, чтобы музыка играла.